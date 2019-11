Chùm ảnh kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại

Đây là hoạt động thường niên do Đảng cộng sản Nga tiến hành, thu hút sự tham gia của nhiều người thuộc nhiều thành phần, thuộc mọi lứa tuổi. Dòng người tham gia tuần hành mang theo cờ đỏ in hình búa liềm, băng rôn, khẩu hiệu, ảnh chân dung, cờ in hình lãnh tụ V. Lenin, J. Stalin.