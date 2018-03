Chùm ảnh: Nghi phạm đánh bom hàng loạt tại Mỹ tự sát khi bị vây bắt

Chiếc xe màu đỏ của nghi phạm bị truy đuổi trên đường cao tốc phía Bắc Austin hôm 21/3. Hắn đã kích nổ quả bom trên xe để tự sát. Cảnh sát cho biết nghi phạm là người da trắng, khoảng 24 tuổi, song từ chối tiết lộ danh tinh của tên này. Hiện trường cuộc truy đuổi nhìn từ trên cao. Lực lượng thực thi pháp luật Mỹ bao vây một ngôi nhà tại Pflugerville, có liên quan tới nghi phạm thực hiện hàng loạt vụ đánh bom tại Austin trong một tháng qua. Nhân viên FBI được trang bị vũ khí khi bao vây ngôi nhà của nghi phạm. Lực lượng chức năng tiếp cận ngôi nhà của kẻ tình nghi. Từ hôm 2/3, các bưu kiện chứa bom đã phát nổ tại Austin khiến 2 người thiệt mạng và 5 bị thương. Sơ đồ các địa điểm xảy ra 4 vụ nổ bom tại Austin, tiểu bang Texas. Ảnh chụp màn hình. Các nhân viên FBI phong tỏa hiện trường vụ nổ hôm 18/3. Hai người đã bị thương do một thiết bị nổ được đặt tại một con đường cách khu vực trung tâm Austin 16km về phía Tây Nam. Ngày 20/2, thêm một gói hàng đột ngột phát nổ tại văn phòng của công ty vận chuyển FedEx đặt tại thành phố Schertz, bang Texas, làm nhân viên giao hàng bị thương. Cảnh sát đã nhận được thông tin về một gói hàng khả nghi khác tại chi nhánh FedEx ở Austin và phát hiện một quả bom chứa trong kiện hàng này. Quả bom sau đó đã được vô hiệu hóa. Cảnh sát đã nghi ngờ đây là vụ đánh bom hàng loạt với cùng một thủ phạm, đồng thời treo thưởng 115.000 USD cho ai cung cấp thông tin các vụ việc này. Hàng trăm nhân viên an ninh được điều động để tìm kiếm thủ phạm đứng sau loạt vụ đánh bom. Lực lượng chức năng đã nhận được hơn 1.200 cuộc gọi báo về những gói đồ khả nghi, song không phát hiện có nguy cơ về an ninh./.

