Chương trình nghị sự của Hội nghị cấp cao ASEAN 34 tại Thái Lan

Trước thềm hội nghị quan trọng này, Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Don Pramudwinai đã có những phát biểu về sự chuẩn bị cho chương trình nghị sự sắp tới.

Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai. Ảnh: Khaosod.

Theo đó, với mục tiêu thúc đẩy hợp tác, xây dựng sự đồng thuận hội nghị năm nay được tổ chức với chủ đề "Đối tác thúc đẩy vì sự phát triển bền vững". Theo Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai, ASEAN cần hợp tác chặt chẽ nội khối cũng như với các đối tác. Sự hợp tác này dựa trên lợi ích chung cho một tương lai tươi sáng hơn và bền vững hơn với người dân làm trung tâm.

Một trong những vấn đề quan trọng mà Hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra tại Bangkok sắp tới đó là việc ASEAN sẽ thông qua dự thảo đầu tiên về Bộ quy tắc ứng tử trên Biển Đông (COC) và đặt mục tiêu hoàn thành dự thảo này trong vòng 3 năm. Thái Lan cũng sẽ nhấn mạnh một số vấn đề khác như khung hành động của ASEAN về rác thải biển, trách nhiệm đối với công ước CITES về buôn bán động vật hoang dã...

Ngoài ra, nước chủ nhà cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho các nước trong khu vực về vấn đề xóa thẻ vàng của Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề đánh bắt cá bất hợp pháp và không có kiểm soát (IUU).

Các đại biểu tham dự hội nghị dự kiến cũng sẽ nghe báo cáo của Tổng thư ký ASEAN và các ban của ASEAN. Một số vấn đề khác được đề cập tới đó là: Sáng kiến về Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của ASEAN do Indonesia đề xuất; Hỗ trợ nhân đạo với người Rohingya ở bang Rakhine, Myanmar; Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)... Về an ninh, theo Phó thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan cho biết, sẽ triển khai 10.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh tại các điểm quan trọng ở Bangkok đặc biệt là khu vực diễn ra hội nghị./.