AI đang trở thành chủ đề được quan tâm tại nhiều diễn đàn quốc tế khi công nghệ này ngày càng được ứng dụng rộng rãi nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Trong bối cảnh Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027, nhiều ý kiến cho rằng đây là diễn đàn phù hợp để thúc đẩy hợp tác giữa các nền kinh tế trong phát triển và quản lý AI.

Trao đổi với phóng viên Việt Nga, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Australia, Tiến sĩ Craig Emerson, Chủ tịch điều hành Trung tâm Nghiên cứu APEC Australia, chia sẻ về những cơ hội và thách thức mà AI đặt ra, cũng như các sáng kiến có thể được thảo luận tại APEC 2027.

Tiến sĩ Craig Emerson. Ảnh: NVCC

PV: Tại hội nghị thường niên năm 2026 của Viện Chính sách Australia - Việt Nam, tổ chức tại Sydney vào tháng 10 vừa qua, ông đề xuất đưa AI vào chương trình nghị sự của APEC nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các nền kinh tế và giảm thiểu rủi ro trong quá trình phát triển công nghệ này. Vì sao ông cho rằng APEC là diễn đàn phù hợp để thảo luận về vấn đề này?

Tiến sĩ Craig Emerson: Tôi cho rằng khó có diễn đàn nào phù hợp hơn APEC để thảo luận về AI, bởi đây là nơi quy tụ cả các cường quốc và những nền kinh tế mới nổi. Điều này tạo ra cơ hội rất lớn để thúc đẩy hợp tác. Đối với Việt Nam, tôi cho rằng AI có khả năng tạo ra những thay đổi sâu rộng trong quy trình vận hành và sản xuất. Đây là vấn đề cần được quan tâm ngay từ bây giờ, thay vì trì hoãn thêm 5 năm nữa.

Một trong những lợi ích quan trọng nhất của AI, đồng thời cũng là vấn đề Việt Nam đặc biệt quan tâm, là khả năng nâng cao năng suất lao động. Năng suất có vẻ là một thuật ngữ kinh tế thuần túy, nhưng thực chất việc ứng dụng các quy trình tiên tiến, trong đó có AI, có thể giúp tạo ra nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn trong cùng một khoảng thời gian lao động.

Khi năng suất tăng, nền kinh tế sẽ tạo ra nhiều của cải hơn, qua đó có thêm nguồn lực để hỗ trợ những khu vực còn khó khăn. Vì vậy, nâng cao năng suất có ý nghĩa then chốt và AI có thể trở thành động lực quan trọng thúc đẩy quá trình này nếu được ứng dụng đúng cách. Tuy nhiên, nếu không được triển khai thận trọng, AI cũng có thể gây ra những tác động tiêu cực và bất ổn nghiêm trọng.

Tôi cho rằng đây là thời điểm rất thuận lợi để Việt Nam đăng cai APEC và thúc đẩy thảo luận về vấn đề này. Nếu các nền kinh tế thành viên đạt được sự đồng thuận, công tác chuẩn bị có thể được triển khai kỹ lưỡng, tạo cơ sở để các nhà lãnh đạo APEC thảo luận sâu hơn và hướng tới tiếng nói chung.

PV: Ngoài việc ứng dụng AI để nâng cao năng suất lao động, ông từng đề cập đến sáng kiến tiên phong (Pathfinder Initiative) về sử dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh y tế, dự kiến đưa ra thảo luận tại APEC 2027. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về sáng kiến này?

Tiến sĩ Craig Emerson: Trong chẩn đoán hình ảnh y tế, chẳng hạn như chụp X-quang, CT hoặc MRI, việc phân tích hình ảnh và phát hiện dấu hiệu bất thường thường do các chuyên gia y tế thực hiện. Tuy nhiên, AI có thể hỗ trợ phân tích những hình ảnh này với độ chính xác cao hơn ít nhất khoảng 10%, thậm chí mức cải thiện có thể lớn hơn nhiều.

Bên cạnh đó, các thiết bị y tế di động ngày càng phổ biến, trong đó có những thiết bị đủ nhỏ gọn để mang theo trong ba lô, giúp tiếp cận các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, nơi không có bệnh viện. Việc kết hợp những thiết bị này với AI có thể hỗ trợ đáng kể hoạt động chẩn đoán bệnh.

Tôi cho rằng đây là một sáng kiến có ý nghĩa nhân đạo rất lớn. AI có thể được ứng dụng để hỗ trợ chẩn đoán bệnh lao, ung thư vú và nhiều bệnh lý khác. Nhờ đó, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao có thể được đưa đến những cộng đồng còn nhiều khó khăn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tôi đặc biệt quan tâm đến sáng kiến này bởi tiềm năng mang lại những tác động tích cực sâu rộng của AI đối với lĩnh vực y tế và hy vọng các nền kinh tế APEC sẽ có cơ hội thảo luận kỹ hơn về vấn đề này.

PV: AI đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mất việc làm do công nghệ thay thế lao động. Ông đánh giá thế nào về những rủi ro này?

Tiến sĩ Craig Emerson: Những lo ngại tương tự đã xuất hiện từ thời Cách mạng Công nghiệp. Mỗi bước tiến lớn về năng suất thường đồng nghĩa với việc cần ít lao động hơn để thực hiện cùng một khối lượng công việc. Tuy nhiên, khi năng suất tăng, thu nhập và của cải của xã hội cũng tăng theo, từ đó tạo ra những việc làm mới.

Mặc dù đổi mới công nghệ có thể khiến một số vị trí việc làm bị cắt giảm, nhưng xét trên tổng thể, nền kinh tế có thể trở nên thịnh vượng hơn. Khi thu nhập tăng, người dân có điều kiện chi tiêu nhiều hơn cho các lĩnh vực khác, chẳng hạn như du lịch, qua đó thúc đẩy sự phát triển của những ngành nghề mới.

Tôi hiểu những lo ngại về nguy cơ mất việc làm trước các bước đột phá công nghệ. Tuy nhiên, nếu vì lo sợ mất việc mà từ chối mọi đổi mới sáng tạo, chúng ta chẳng khác nào quay trở lại thời kỳ những năm 1750, trước khi Cách mạng Công nghiệp diễn ra.

Vì vậy, vấn đề cốt lõi không phải là ngăn cản đổi mới công nghệ, mà là bảo đảm những thay đổi đó mang lại lợi ích lớn nhất cho con người, đồng thời góp phần gia tăng của cải chung cho toàn xã hội.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!