Chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ “không như mơ” của Cố vấn Mỹ Bolton

Không gặp được Tổng thống nước chủ nhà, không thể đảm bảo an toàn cho người Kurd Syria, chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton những ngày qua đã không diễn ra như kỳ vọng. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton trò chuyện cùng người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là Ibrahim Kalin. Ảnh: EPA.

Thay vào đó, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ còn tỏ ra “tức giận” khi cho rằng vị quan chức cấp cao Mỹ đang làm phức tạp quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc rút quân ra khỏi Syria.

Theo phía Thổ Nhĩ Kỳ, ông John Bolton đã yêu cầu gặp Tổng thống Erdogan khi đến thủ đô Ankara. Tuy nhiên, những phát biểu của ông tại Israel trước đó, rằng Mỹ sẽ chỉ rút quân ra khỏi Syria khi người Kurd được đảm bảo an toàn, đã không làm “hài lòng” giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và đó là lý do yêu cầu gặp Tổng thống của ông đã bị hủy bỏ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hôm 8/1 tuyên bố, nước này không thể “chấp nhận” những phát biểu gần đây của ông John Bolton, đồng thời cho rằng ông này đã phạm một “sai lầm nghiêm trọng” khi ra điều kiện với Thổ Nhĩ Kỳ về người Kurd Syria.

Ông Erdogan nói: “Liên quan đến vấn đề người Kurd, ông John Bolton đã phạm một sai lầm nghiêm trọng và bất cứ ai có ý nghĩ như vậy cũng đều phạm sai lầm. Thổ Nhĩ Kỳ không thể thỏa hiệp về vấn đề này. Những kẻ khủng bố ở Syria cần nhận được một bài học cần thiết. Không có sự khác biệt giữa tổ chức khủng bố (PKK) ở Thổ Nhĩ Kỳ, các lực lượng vũ trang người Kurd Syria hay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng”.

Thay vì gặp được Tổng thống nước chủ nhà, ông John Bolton chỉ có thể gặp được người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là Ibrahim Kalin. Tuy nhiên, ngay cả vậy, thì cuộc gặp này cũng đã diễn ra không hề “suôn sẻ” đối với ông Bolton khi vấp phải sự phản ứng “cứng rắn” của đối tác.

Phát biểu sau cuộc gặp, người phát ngôn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin cho biết, sẽ phối hợp với các nước đồng minh trong vấn đề Syria, song khẳng định sẽ không chấp nhận việc Mỹ “kéo dài thời gian rút quân” để tạo cơ hội cho lực lượng vũ trang người Kurd Syria; cũng như không cần xin phép bất kỳ ai để tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại lực lượng này.

Ông Kalin nói: “Chúng tôi không cho phép thêm thời gian rút quân nhằm tạo ra các cơ hội mới cho các tổ chức khủng bố khác nhau, bao gồm các lực lượng vũ trang người Kurd Syria. Chúng tôi sẽ phối hợp với các đồng minh của Mỹ về vấn đề này. Về việc Mỹ rút quân, chúng tôi tập trung vào khu vực phía Đông sông Euphrates. Thỏa thuận Mỹ – Thổ về khu vực Manbij cũng cần thực hiện nhanh. Chúng tôi đã thông báo với giới chức Mỹ, không thể kéo dài thời gian hơn nữa”.

Theo ông Kalin, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đề nghị Mỹ tịch thu toàn bộ vũ khí mà Washington từng cung cấp cho lực lượng người Kurd Syria trước đây, đồng thời cho biết Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang rất quan tâm đến những căn cứ của Mỹ tại Syria sau khi Washington rút quân.

Về phần mình, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho biết, Washington phản đối bất kỳ “sự ngược đãi” nào đối với người Kurd. Theo một quan chức cấp cao Mỹ, việc ông John Bolton không gặp được Tổng thống Erdogan là do cuộc gặp này chưa từng được lên kế hoạch trước đó. Tuy nhiên, ông John Bolton đã thông báo được với phía Thổ Nhĩ Kỳ rằng, Mỹ sẽ không rút quân ra khỏi căn cứ của mình ở khu vực al-Tanf, biên giới Syria tiếp giáp với Iraq vào thời điểm hiện tại./.