“Cuộc tái hôn tình thế”

Thủ tướng Anh Andy Burnham đang thể hiện rõ mong muốn xây dựng quan hệ gần gũi hơn nhiều với khối gồm 27 quốc gia thành viên EU. Những diễn biến tại Ukraine, trong bối cảnh Nga tiếp tục các hành động quân sự, càng nhấn mạnh nhu cầu đoàn kết châu Âu. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang khiến những cam kết hỗ trợ kinh tế, chính trị và an ninh của Mỹ dành cho các đồng minh trong suốt 8 thập kỷ qua trở nên khó đoán định.

Thủ tướng Anh Andy Burnham, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa sau hội nghị Thượng đỉnh Anh - EU hôm 20/11 (Ảnh: Reuters)

Ngày 20/11, Thủ tướng Anh đã có những bước đi cụ thể hướng tới mục tiêu này khi quyết định tháo gỡ một số rào cản trong thỏa thuận Brexit vốn ngăn cách Anh với các nước láng giềng châu Âu.

Theo kế hoạch được công bố tại Brussels, nhiều rào cản thương mại đối với thực phẩm và nông sản sẽ được cắt giảm. Các quy định về khí thải sẽ được liên kết. Đặc biệt, 100.000 thanh niên Anh và số lượng tương đương tại châu Âu sẽ một lần nữa có quyền tự do làm việc, sinh sống và học tập trong thời gian tối đa 3 năm ở hai bên eo biển Manche.

Những thay đổi này sẽ tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại của nông dân và các nhà bán lẻ, giúp sinh viên đi lại dễ dàng hơn, đồng thời giảm gánh nặng tuân thủ quy định đối với doanh nghiệp. Trong một thập kỷ qua, không ai nghĩ được rằng, rồi có một ngày Anh và EU sẽ cởi mở với nhau trở lại như những gì đang diễn ra.

Tuy nhiên, ông Burnham muốn tiến xa hơn nữa.

Ngày 20/11, ông cùng hai nhà lãnh đạo hàng đầu của EU nhất trí tiến hành một quá trình mà ông mô tả là “động não” kéo dài một năm, nhằm thảo luận về khả năng xây dựng mối quan hệ sâu rộng hơn giữa Anh và EU.

“Những bước đi nhỏ lẻ chỉ có thể đưa chúng ta tiến xa đến một giới hạn nhất định”, ông Burnham nói.

Brexit đã gây tổn hại cho nền kinh tế Anh. Những chi phí mà quyết định này tiếp tục gây ra cho doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế đã góp phần khiến đa số người dân Anh chuyển sang phản đối Brexit. Tuy nhiên, bối cảnh địa chính trị cũng đóng vai trò quan trọng trong cuộc tranh luận hiện nay.

Trật tự thế giới hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ Hai đang bị đảo lộn bởi các chính sách của ông Trump, trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục trỗi dậy về kinh tế và Nga cứng rắn hơn với các yêu cầu an ninh của mình. Trong một thế giới ngày càng có nhiều bất ổn, Anh và châu Âu đang tìm kiếm những đối tác thân thiết. Khi quan hệ xuyên Đại Tây Dương xuất hiện những rạn nứt, hai bên lại tìm thấy nhau.

Có là đối trọng với bên kia bờ Đại Tây Dương?

“London ngày càng từ bỏ những kỳ vọng lớn lao hậu Brexit về quan hệ xuyên Đại Tây Dương, với hy vọng Washington sẽ dành cho Anh một thỏa thuận thương mại tự do và tạo sức sống mới cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước”, ông David Lammy, nghị sĩ Anh và cựu Phó Thủ tướng Anh, nhận định.

Mối quan hệ đồng minh không mấy êm đẹp dưới thời Tổng thống Donald Trump thúc đẩy Anh và EU khôi phục quan hệ (Ảnh: Reuters)

Theo nhiều cựu quan chức đối ngoại Anh, trong hai năm đầu nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến nước Anh ngày càng khó cảm nhận được vị thế đặc biệt trong quan hệ với Mỹ. Cuộc chiến thương mại của ông Trump làm suy yếu thêm nền kinh tế vốn đã tăng trưởng chậm của Anh. Thái độ tương đối thờ ơ của ông đối với NATO đã làm đảo lộn môi trường an ninh toàn cầu. Trong khi đó, sự thân thiện của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng gây bất ngờ.

Những thách thức tương tự cũng tác động đến châu Âu, một đồng minh thân cận khác của Mỹ. Đặc biệt, lời đe dọa của ông Trump về việc kiểm soát Greenland càng cho thấy mức độ xấu đi của quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Châu Âu đang tìm kiếm những lựa chọn thay thế, thông qua việc thúc đẩy các thỏa thuận với Canada, Australia, Indonesia và các quốc gia Mỹ Latinh.

Trong bối cảnh các cường quốc tầm trung tăng cường hợp tác, châu Âu và Anh cũng đang từng bước xích lại gần nhau.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU sẵn sàng thảo luận về một mối quan hệ sâu sắc hơn với Anh. “Chúng tôi hoan nghênh quá trình trao đổi ý tưởng này. Vì vậy, hãy tin tưởng vào sự ủng hộ của chúng tôi”, bà von der Leyen nói với ông Burnham tại cuộc họp báo ngày 20/11, sau khi Thủ tướng Anh đưa ra đề xuất.

Anh bắt đầu tiến trình xích lại gần Brussels từ năm ngoái, dưới thời Thủ tướng Công đảng tiền nhiệm Keir Starmer. Hội nghị thượng đỉnh ngày 20/11 đã đưa ra các quyết định cụ thể đối với một số nội dung trong chương trình nghị sự mà chính phủ của ông Starmer khởi động trước đó.

Mức độ của mối quan hệ mới vẫn để ngỏ

Ông Burnham cho biết chính phủ sẽ trình Quốc hội dự luật triển khai thỏa thuận vào tuần tới, đồng thời cam kết: “Chúng tôi sẽ không lãng phí bất kỳ thời gian nào để bắt tay vào thực hiện, xây dựng lại những cây cầu đã bị phá vỡ suốt những năm qua”.

Tuy nhiên, ông Burnham cũng nhiều lần khẳng định ủng hộ việc đảo ngược Brexit ở mức độ sâu rộng hơn, sau điều mà ông gọi là “một thập kỷ trì trệ và chia rẽ”, khiến nước Anh trở nên nghèo hơn và suy yếu hơn.

Lãnh đạo đảng Reform UK, ông Nigel Farage, phát biểu tại một cuộc họp báo về kế hoạch khôi phục quan hệ EU và Anh (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Anh cam kết sẽ đưa ra các phương án điều chỉnh quan hệ dài hạn với EU để người dân thảo luận trong những tháng tới. Dù vậy, ông nhấn mạnh mọi quyết định cuối cùng chỉ được đưa ra sau cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, dự kiến phải tổ chức chậm nhất vào năm 2029.

Triển vọng về một cuộc tranh luận gay gắt khác liên quan đến vị trí của Anh tại châu Âu đang làm dậy sóng chính trường nước này. Các đối thủ của ông Burnham cáo buộc ông đi ngược lại cam kết của Công đảng về việc không khơi lại cuộc tranh luận liên quan đến quyết định của người dân trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016.

Tại châu Âu, mức độ ủng hộ đối với một mối quan hệ gần gũi hơn đáng kể với Anh cũng chưa rõ ràng, nhất là sau một loạt cuộc bầu cử dự kiến diễn ra trong năm tới.

Lãnh đạo đảng Bảo thủ Kemi Badenoch tuần này cho rằng Thủ tướng muốn khơi lại những tranh luận của năm 2016 vì không có câu trả lời cho những thách thức của thế giới hiện nay.

Trong khi đó, Nigel Farage, một trong những kiến trúc sư của Brexit và là lãnh đạo đảng dân túy Reform UK, cáo buộc ông Burnham muốn đưa Anh tham gia một “cấu trúc quản trị toàn cầu”, thay vì duy trì nền dân chủ dựa trên quốc gia - dân tộc. Dù vậy, ông Farage cũng thừa nhận Brexit đã không diễn ra suôn sẻ. Trong cuộc phỏng vấn với báo The Times, ông nói: “Đúng là chúng tôi đã mắc sai lầm, nhưng đó không phải lỗi của Brexit mà là lỗi của chính phủ vì đã không thực hiện đúng”.

Trên thực tế, Anh vẫn còn cách rất xa khả năng tái gia nhập EU gồm 27 thành viên. Quá trình rời khỏi khối đã mất gần 5 năm và việc đảo ngược quyết định này sẽ là một tiến trình phức tạp, gây nhiều tranh cãi.

“Chúng ta đã chứng kiến quan hệ [Anh và EU] được cải thiện, nhưng quá trình này diễn ra chậm chạp vì rất nhiều lòng tin đã bị đánh mất”, ông Fabian Zuleeg, Giám đốc điều hành Trung tâm Chính sách châu Âu, một tổ chức nghiên cứu, nhận định. Trong khi đó, nhu cầu tăng cường quan hệ ngày càng trở nên cấp thiết.