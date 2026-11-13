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Cơ hội cho Việt Nam và Trung Quốc trong xây dựng Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương

Thứ Sáu, 15:04, 13/11/2026
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VOV.VN - Hướng tới Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2026 tại Thâm Quyến, Đối thoại “Cùng bàn về tương lai: Cơ hội cho Trung Quốc và Việt Nam trong xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương” diễn ra ngày 13/11 tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Diệu, Phó hiệu trưởng Đại học Công nghiệp Chiết Giang - đơn vị tổ chức đối thoại cùng Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc - cho rằng, việc Việt Nam tiếp quản vai trò chủ nhà APEC 2027 vào năm tới đã gắn kết trách nhiệm và cơ hội giữa hai nước Việt - Trung trong tiến trình hợp tác khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

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Ông Trần Diệu, Phó hiệu trưởng Đại học Công nghiệp Chiết Giang

Ông đề cập 3 đề xuất hợp tác hướng tới Năm APEC 2027 của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung, gồm xây dựng khu vực châu Á - Thái Bình Dương sáng tạo và năng suất, mở và kết nối, tự cường và năng động; nhấn mạnh những định hướng này trùng hợp cao với các ưu tiên của Trung Quốc trong Năm APEC 2026 là “mở cửa, sáng tạo, hợp tác”.

Về quan hệ giữa hai bên, theo ông, các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam đã từng bước chuyển từ các ngành thâm dụng lao động sang các lĩnh vực như điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lượng xanh...

“Phía Việt Nam đã nêu rõ ưu tiên hiện nay là thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển đổi số, năng lượng sạch, mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc hỗ trợ nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và phụ trợ, thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ một cách thực chất. Điều này cho thấy quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam đang chuyển từ việc mở rộng quy mô sang phối hợp trong chuỗi công nghiệp, trong khi sự phối hợp này chính là một trong những chủ đề có giá trị nhất trong việc xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương”, Phó hiệu trưởng Đại học Công nghiệp Chiết Giang cho biết.

Các đại biểu tham dự buổi đối thoại cho rằng, hợp tác khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới. Là những thành viên quan trọng trong khu vực, việc Việt Nam và Trung Quốc khai thác những động lực mới trong chuyển đổi công nghiệp, hợp tác kinh tế, thương mại và kết nối trong khuôn khổ APEC là những vấn đề được cả hai bên cùng quan tâm.

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Giáo sư Triệu Vệ Hoa phát biểu tại buổi đối thoại

Tại đây, các chuyên gia và doanh nghiệp đã trao đổi về việc xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương; chuyển đổi số, thông minh và xanh; kết nối và hợp tác công nghiệp dựa trên định hướng hợp tác của APEC; thực trạng và triển vọng hợp tác Việt - Trung ở bình diện song phương và đa phương, tìm kiếm điểm chung hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực công nghiệp số, phát triển xanh và phát thải thấp, cũng như đổi mới khoa học công nghệ...

Giáo sư Triệu Vệ Hoa, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Trung Quốc với các nước láng giềng thuộc Đại học Phúc Đán (Trung Quốc), cho rằng đồng thuận cấp cao giữa hai nước đang được chuyển hóa thành các cấu trúc hợp tác cụ thể, thể hiện qua 3 lĩnh vực: kết nối hạ tầng đường sắt, cơ chế hóa tin cậy về an ninh và chiến lược, nâng cao đồng bộ cả quy mô và chất lượng hợp tác kinh tế, thương mại. Theo ông, hai nước nên “hiệp đồng phát triển”.

“Trong chuyến thăm Trung Quốc hồi đầu năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặc biệt nhấn mạnh ‘cần biến đổi mới sáng tạo thành động lực cốt lõi thúc đẩy hợp tác’. Điều này cho thấy lãnh đạo Việt Nam đã nhận thức rõ rằng trọng tâm của hợp tác Trung - Việt đang chuyển dịch từ thương mại truyền thống sang phối hợp trong công nghiệp và xây dựng năng lực hiện đại hóa”, Giáo sư Triệu Vệ Hoa nhấn mạnh.

Ông đã chỉ ra không gian hợp tác rộng mở giữa hai nước Việt - Trung trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên 6 lĩnh vực tiên phong, gồm AI và tự động hóa, sản xuất thông minh và công nghệ xe thông minh, công nghệ xanh và chuyển đổi số, năng lượng mới và năng lượng hạt nhân, nông nghiệp hiện đại và thương mại điện tử xuyên biên giới. 

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Đối thoại về cơ hội cho Việt Nam và Trung Quốc trong xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương

Trong khi đó, PGS. Dương Văn Huy của Viện Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, bất chấp cục diện quốc tế đang ở giai đoạn chia rẽ và bất ổn, thế giới đang chứng kiến xu hướng hợp tác và hội nhập mạnh mẽ giữa các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đồng quan điểm khi nhận định quan hệ kinh tế Việt - Trung đang hướng tới mô hình “phát triển kết nối”, ông nhấn mạnh tầm quan trọng trong thúc đẩy các hành lang kết nối và hợp tác chuỗi công nghiệp xuyên biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương. 

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PGS. Dương Văn Huy, Viện Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Theo PGS. Dương Văn Huy, cả Việt Nam và Trung Quốc đều là những thành viên tích cực trong nhiều cơ chế hợp tác đa phương tại khu vực. Hai bên khẳng định rằng quan hệ song phương Việt Nam - Trung Quốc đang dần trở thành một nhân tố có khả năng tác động mạnh mẽ đến các diễn biến trên mọi phương diện tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Do đó, sự phát triển của quan hệ song phương đang đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương trong tương lai.

Các đại biểu tin tưởng rằng, với nền tảng tin cậy chính trị, cơ cấu kinh tế bổ trợ và hai năm APEC liên tiếp, quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc có đầy đủ điều kiện để phát triển thực chất, đóng góp cho sự thịnh vượng chung của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

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Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các địa phương Việt Nam và Chiết Giang, Trung Quốc

VOV.VN - Tiếp tục chương trình chuyến thăm Trung Quốc, sau hơn hai ngày làm việc tại thủ đô Bắc Kinh, Đoàn đại biểu do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn, đã đến thăm thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang.

Bích Thuận, Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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