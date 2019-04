Có ít nhất 9 kẻ đánh bom liều chết trong loạt vụ tấn công ở Sri Lanka

Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Ruwan Wijewardene ngày 24/4 tiết lộ, các cuộc điều tra của cảnh sát nước này vừa xác nhận rằng, ít nhất 9 kẻ đánh bom liều chết có liên quan đến loạt vụ tấn công đẫm máu hồi cuối tuần qua, mà 8 người trong số đó đã được xác định danh tính.

Một người dân Sri Lanka đọc báo ngày 23/4, trang nhất là thông tin IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom liên hoàn. Ảnh: AP

Theo ông Wijewardene, trong số 60 nghi phạm bị bắt giữ vì bị cho là có liên quan tới loạt vụ tấn công khủng bố này, 32 người đã được bàn giao cho Cục Điều tra Hình sự. Hiện lực lượng chức năng Sri Lanka vẫn tiếp tục truy lùng các nghi phạm khác đứng đằng sau vụ việc.



Cung cấp thêm thông tin chi tiết về những kẻ tấn công, giới chức Quốc phòng Sri Lanka nói rằng, một trong những kẻ đánh bom theo học nền giáo dục ở nước ngoài và hầu hết những kẻ đánh bom liều chết này đều có nền tảng tài chính ổn định. Tất cả các nghi phạm vừa bị bắt giữ để thẩm vấn đều là công dân Sri Lanka và không có đối tượng nào trong số đó mang quốc tịch nước ngoài.

Đề cập việc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đứng ra nhận thực hiện loạt vụ tấn công, Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Ruwan Wijewardene cho biết, các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành để sớm đưa ra kết luận liệu tuyên bố này có đúng hay không và liệu IS có tài trợ tài chính cho những kẻ tấn công hay không./.

