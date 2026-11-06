Cổ phiếu công nghệ Mỹ bốc hơi hơn 1.000 tỷ USD vốn hóa sau bầu cử giữa nhiệm kỳ

Trong phiên giao dịch ngày 5/11, chỉ số Dow Jones giảm 1.833 điểm, tương đương 3,4%, trong khi S&P 500 mất 4,4%. Chỉ số Nasdaq, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn, lao dốc 5,5%, xuống còn 24.315 điểm.

Màn hình hiển thị cổ phiếu của Microsoft, Nasdaq và Amazon trong phiên giao dịch ngày 5/11 tại sàn giao dịch Nasdaq, New York. (Ảnh: Reuters)

Làn sóng bán tháo đặc biệt nghiêm trọng đối với nhóm bảy tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ, gồm Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta và Tesla. Nhóm này mất tổng cộng hơn 1.000 tỷ USD giá trị vốn hóa trong phiên giao dịch ngày 5/11, giữa làn sóng bán tháo cổ phiếu liên quan tới trí tuệ nhân tạo.

Trong đó, riêng Nvidia mất hơn 440 tỷ USD vốn hóa khi cổ phiếu giảm trên 9%, xóa sạch mức tăng từ đầu năm. Áp lực bán cũng lan rộng ra toàn thị trường khi cả 11 nhóm ngành thuộc chỉ số S&P 500 đồng loạt giảm điểm, trong đó công nghệ thông tin mất tới 7,3%, mức giảm trong một phiên mạnh nhất kể từ tháng 3/2020.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những lo ngại về thay đổi chính sách sau khi đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Giới đầu tư cho rằng cán cân quyền lực mới tại Washington có thể tạo điều kiện cho các đề xuất siết chặt quản lý trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là hạn chế xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Trong những năm gần đây, các tập đoàn công nghệ Mỹ đã đầu tư hàng trăm tỷ USD vào hệ thống trung tâm dữ liệu, chip xử lý và hạ tầng điện toán nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển AI. Tuy nhiên, những dự án này đang vấp phải sự phản đối ngày càng lớn tại nhiều địa phương do tiêu thụ lượng điện và nước đáng kể, cũng như gây áp lực lên cơ sở hạ tầng.

Giới phân tích nhận định việc đảng Dân chủ gia tăng ảnh hưởng tại Quốc hội và chính quyền các bang có thể khiến quá trình cấp phép và triển khai các trung tâm dữ liệu trở nên khó khăn hơn. Dù khả năng ngăn chặn hoàn toàn việc mở rộng hạ tầng AI được đánh giá là thấp, chỉ riêng nguy cơ chậm tiến độ cũng đủ làm gia tăng lo ngại về triển vọng tăng trưởng của các doanh nghiệp công nghệ.

Đáng chú ý, đợt bán tháo diễn ra chỉ một ngày sau khi chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhờ kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ giúp giảm bớt sự bất định chính trị. Các chuyên gia Phố Wall cho rằng diễn biến này phản ánh sự thay đổi nhanh chóng trong tâm lý thị trường, từ kỳ vọng ổn định chính trị sang lo ngại về những rủi ro chính sách đối với lĩnh vực công nghệ. Làn sóng bán tháo cũng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch huy động vốn của các doanh nghiệp AI, trong đó có thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng đang được kỳ vọng của Anthropic.