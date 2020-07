Cơ quan An ninh LB Nga bắt nhóm âm mưu khủng bố ở Rostov-na dony

VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga vừa ngăn chặn được các vụ khủng bố ở vài bệnh viện và trường học ở tỉnh Rostov-na dony, do những kẻ ủng hộ IS chuẩn bị.