Cơ quan An ninh Liên bang Nga ngăn chặn âm mưu khủng bố ở Krasnodar

Nhờ các biện pháp đã được Lực lượng An ninh Liên bang Nga tiến hành, một công dân Nga sinh năm 1993, người có liên quan đến việc chuẩn bị khủng bố ở Krasnodar đã bị bắt.

Lực lượng FSB Nga bắt giữ khủng bố IS ở Moscow. Ảnh minh họa: RT.

Các lực lượng an ninh đã tìm thấy một thiết bị nổ tự chế trong xe ô tô của người bị bắt và tìm thấy trong thiết bị liên lạc của người này trao đổi thư từ với các thành viên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở nước ngoài. Dựa trên kết quả kiểm tra các vật dụng và tài liệu, Cơ quan An ninh Liên bang Nga sẽ đưa ra quyết định để khởi tố vụ án hình sự.

Cách đây hơn một tháng, phát biểu tại cuộc họp của Cơ quan An Ninh Liên bang Nga, Tổng thống V. Putin đã nhấn mạnh, nhiệm vụ ưu tiên của Cơ quan này là đấu tranh chống khủng bố, đảm bảo an ninh kinh tế quốc gia và chống tham nhũng./.