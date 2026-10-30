Có thể xuất hiện bước ngoặt trong đối thoại Mỹ - Triều

Theo báo cáo mới đây của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) trình Quốc hội nước này, trong chuyến thăm Trung Quốc ngày 24/10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể đã chuyển tới giới lãnh đạo Trung Quốc thông điệp về khả năng nối lại đối thoại với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp nhau trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 tại Hà Nội. Ảnh: Reuters

NIS cũng nhận định rằng tiến trình nối lại đối thoại Mỹ - Triều có thể xuất hiện “bước ngoặt” vào thời điểm diễn ra Hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc vào tháng 11 tới.

Những đánh giá trên của cơ quan tình báo Hàn Quốc có một số điểm tương đồng với các tín hiệu từ phía Mỹ. Hồi tháng 8, Tổng thống Donald Trump cho biết Triều Tiên đã có phản hồi tích cực trước những đề xuất nối lại đối thoại của Washington. Truyền thông Mỹ cũng đưa tin ông Trump đang cân nhắc khả năng gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong chuyến thăm Trung Quốc để tham dự Hội nghị cấp cao APEC sắp tới.

Trong khi đó, về phía Triều Tiên, bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, từng khẳng định quan hệ cá nhân giữa lãnh đạo hai nước vẫn tốt đẹp, song cảnh báo Washington không nên cho rằng mối quan hệ này có thể khiến Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Dù vậy, nhiều ý kiến vẫn thận trọng về triển vọng nối lại đối thoại, trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn, thể hiện qua các vụ thử vũ khí chiến lược và chiến thuật liên tiếp gần đây. Một số phân tích cho rằng đây có thể là động thái nhằm tăng lợi thế trên bàn đàm phán, nhưng cũng phản ánh lập trường không nhượng bộ của Bình Nhưỡng.

Trong bối cảnh đó, giới phân tích nhận định mục tiêu nối lại đối thoại Mỹ - Triều ngay trong mùa thu năm nay, theo mong muốn của Tổng thống Trump, vẫn đối mặt với nhiều trở ngại. Ngay cả khi đàm phán được nối lại, khả năng đạt được kết quả cụ thể vẫn chưa rõ ràng nếu Washington tiếp tục các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc và duy trì lập trường yêu cầu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.