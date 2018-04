Cố vấn an ninh nội địa Mỹ Bossert từ chức theo yêu cầu của ông Bolton

Đây là vụ “ra đi” mới nhất trong bộ máy cố vấn cấp cao của Nhà Trắng.

Trong một tuyên bố chính thức, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết: “Tổng thống rất biết ơn những cố vấn của ông Bossert đối với an toàn và an ninh của đất nước. Ông đã dẫn dắt những nỗ lực của Nhà Trắng trong việc bảo vệ an ninh nội địa trước những mối đe dọa từ khủng bố, đẩy mạnh an toàn không gian mạng và phản ứng đối với một loạt thảm họa tự nhiên”.

Cố vấn an ninh nội địa Tom Bossert là cái tên mới nhất trong danh sách các quan chức cấp cao đã từ chức hoặc bị sa thải kể từ khi ông Donald Trump lên nắm quyền vào tháng 1/2017. Ảnh: Reuters

Một quan chức Mỹ cho biết, Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton - người mới nhậm chức ngày 9/4 đã kêu gọi ông Bossert từ chức.

Nguồn tin thân cận với ông John Bolton cho biết thêm, sẽ có thêm một số quan chức khác “nối gót” ông Bossert từ chức vì ông Bolton muốn xây dựng một đội ngũ cố vấn riêng trong một số lĩnh vực.

Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Chris Coons, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ nói rằng, ông Bolton “dường như đang muốn nhanh chóng “thanh lọc” hoặc cho nghỉ hưu sớm một số cố vấn của Tổng thống”.

Jamil Jaffer, một cựu thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ nói rằng, sẽ là một “sai lầm lớn” nếu buộc ông Bossert phải ra đi. “Ông Bossert có kinh nghiệm dày dặn về an ninh quốc gia. Để ông ấy ra đi vào thời điểm có nhiều mối đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia là một sai lầm”.

Nối dài danh sách “ra đi”

Ông Bossert là cái tên mới nhất trong danh sách các quan chức cấp cao đã từ chức hoặc bị sa thải kể từ khi ông Donald Trump lên nắm quyền vào tháng 1/2017, trong đó có cả Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn và H.R. McMaster, Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus, các Giám đốc truyền thông Hope Hicks and Anthony Scaramucci, Cố vấn kinh tế Gary Cohn và chiến lược gia hàng đầu Steve Bannon.

Cựu ngoại trưởng Rex Tillerson và Bộ trưởng phụ trách cựu chiến binh David Shulkin cũng nằm trong số những quan chức hàng đầu bị sa thải trong thời gian gần đây.

Ông Bossert đã khá cởi mở với các quan chức tình báo Mỹ và giới báo chí tại một cuộc họp ở Georgia đêm 9/4, theo 2 người có mặt tại đó cho biết.

Một trong hai người này nói rằng, ông Bossert không nói gì tới việc rời khỏi bộ máy cố vấn của Tổng thống, nhưng có nói đùa rằng, ông không chắc chắn về tương lai của mình “như bất cứ người nào làm việc cho Tổng thống Trump”.

Ông Bossert là một trong các nhân vật tại vị lâu nhất trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Bossert đã nắm giữ vị trí cố vấn an ninh nội địa từ ngày Tổng thống Trump tiếp quản Nhà Trắng. Tổng thống Trump cũng từng tán dương Bossert là “tài sản vô giá” trong bộ máy Nhà Trắng.

Ông Bossert điều hành công việc của chính quyền Mỹ về vấn đề an ninh mạng, và được coi là tiếng nói chủ chốt liên quan đến những phản ứng mạnh mẽ hơn đối với các vụ tấn công mạng từ bên ngoài nước Mỹ. Ông cũng được các chuyên gia an ninh mạng nể trọng, và được họ coi là một tiếng nói có trọng lượng.

Trước đây ông Bossert từng có thời gian đảm trách vị trí Phó cố vấn an ninh nội địa dưới thời cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush. Ông cũng từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại Cơ quan Kiểm soát khẩn cấp liên bang, Văn phòng bảo vệ cơ sở hạ tầng và Hạ viện Mỹ./.

