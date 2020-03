Cố vấn thân cận của Lãnh tụ tối cao Iran tử vong vì Covid-19

Ông Mohammad Mir-Mohammadi, 71 tuổi, thành viên của Hội đồng Phân xử Khẩn cấp - cơ quan quan trọng trong Chính phủ Iran, đã tử vong hôm nay (2/3) vì virus SARS-CoV-2 tại một bệnh viện ở Thủ đô Tehran. Đây là quan chức cấp cao đầu tiên tại Iran bị chết vì dịch Covid-19.

Ông Mohammad Mirmohammadi, thành viên Hội đồng Giám hộ Iran, đã tử vong vì nhiễm nCov. (Ảnh: Iran IFP News)



Các quan chức cao cấp khác cũng bị nhiễm virus SARS-CoV-2 bao gồm Phó tổng thống Masoumeh Ebtekar, Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi – người ban đầu đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh và Mojtaba Zonnour, người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại ở Quốc hội.

Tính đến ngày 2/3, Iran đã ghi nhận hơn 1.500 ca nhiễm và 66 ca tử vong do virus SARS-CoV-2, trở thành quốc gia có số ca tử vong cao nhất ngoài Trung Quốc.