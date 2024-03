Cố vấn Thủ tướng Netanyahu hủy thăm Washington, rạn nứt Mỹ - Israel lộ rõ

Hai quan chức Israel cho hay, quyết định của Mỹ đã khiến Thủ tướng Israel Netanyahu hủy chuyến thăm theo kế hoạch tới thủ đô Washington của 2 cố vấn hàng đầu của mình.

Thủ tướng Israel Netanyahu (ảnh) đã hủy chuyến thăm của cố vấn tới Washington. Ảnh: Times of Israel.

Mỹ trước đó đã phủ quyết các nghị quyết tương tự kêu gọi ngừng bắn. Quan điểm của họ thay đổi vào tuần trước khi họ đưa ra một nghị quyết về ngừng bắn gắn liền với việc thả con tin.

Nghị quyết này đã thất bại khi bị Nga và Trung Quốc phủ quyết. Việc Mỹ bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu ngày 25/3 đã cho phép nghị quyết mới nhất được thông qua, khi 14 thành viên khác của Hội đồng Bảo an (gồm tổng cộng 15 thành viên) bỏ phiếu thuận.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết, mặc dù nghị quyết mới nhất bao gồm những chỉnh sửa do Mỹ đề nghị, Washington vẫn không thể bỏ phiếu thuận vì họ “không đồng ý với mọi điều”.

Bà Greenfield nói: “Mọi lệnh ngừng bắn đều phải gắn với việc phóng thích các con tin”.

Nghị quyết do 10 nước thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ đề xuất. Nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức trong tháng lễ Ramadan, thả tự do ngay lập tức và vô điều kiện đối với các con tin và “mở rộng khẩn cấp” dòng viện trợ vào Gaza.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres nói rằng việc không thể thực thi nghị quyết trên sẽ là điều “không thể tha thứ được”.

Cả Hamas và chính quyền Palestine đều hoan nghênh nghị quyết trên, trong khi Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Erdan chỉ trích Hội đồng Bảo an đã thông qua một giải pháp kêu gọi ngừng bắn “mà không gắn với điều kiện phóng thích con tin”.

Ngoại trưởng Israel Katz tuyên bố trên mạng X: “Nhà nước Israel sẽ không ngừng bắn. Chúng tôi sẽ tiêu diệt Hamas và tiếp tục chiến đấu cho tới khi con tin cuối cùng được trở về nhà”.

Hai quan chức trong chuyến thăm Washington bị hoãn là Tzachi Hanegbi - Cố vấn an ninh quốc gia Israel , và Ron Dermer - thành viên nội các chiến tranh và cố vấn thân cận cho ông Nentanyahu.