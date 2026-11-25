Trong thông báo phát đi lúc 1h30 sáng (theo giờ địa phương), Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella cho biết chiến dịch giải cứu được thực hiện phối hợp giữa Cảnh sát Quốc gia và Lực lượng Vũ trang Colombia tại siêu thị Éxito, thuộc khu phố La Castellana.

Ông khẳng định toàn bộ con tin đã được giải cứu an toàn: "Chúng tôi đã cho các đối tượng cơ hội đầu hàng và thả con tin, nhưng chúng từ chối. Vì vậy, chúng tôi đã hành động quyết đoán. Khi Nhà nước đã đưa ra quyết định, Nhà nước sẽ không bao giờ thất bại".

Hiện trường vụ giải cứu. Ảnh: Reuters

Theo nhà chức trách, khoảng 30 người đã bị các đối tượng có vũ trang bắt giữ từ sáng thứ Ba, sau khi âm mưu cướp một chiếc xe chở tiền bất thành. Các đối tượng sau đó chạy vào siêu thị và khống chế những người bên trong để lẩn trốn lực lượng chức năng. Sau nhiều giờ thương lượng, 10 con tin đã được thả trong tối cùng ngày. Tuy nhiên, do những đối tượng còn lại không chấp nhận đầu hàng và tiếp tục giữ con tin, Tổng thống Colombia đã phê chuẩn chiến dịch can thiệp của cảnh sát và quân đội. Một trong những nghi phạm đã bị tiêu diệt trong chiến dịch.

Thị trưởng Cartagena Dumek Turbay xác nhận toàn bộ những người được giải cứu đều an toàn. Các nạn nhân đang được kiểm tra sức khỏe trước khi đoàn tụ với gia đình. Trong khi đó, hoạt động tại sân bay Cartagena, vốn tạm thời bị gián đoạn trong ngày thứ Ba do vụ việc, cũng đang dần trở lại bình thường.

Vụ bắt giữ con tin xảy ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Colombia có nhiều diễn biến phức tạp, với các vụ tấn công nhằm vào mục tiêu chính phủ của những nhóm vũ trang, gần đây đã lan tới cả các khu vực đô thị. Cartagena là thành phố cảng ven biển Caribe, đồng thời là một trong những điểm đến du lịch quan trọng của Colombia.