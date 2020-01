Con nhỏ ngây thơ nhận huân chương thay cha thiệt mạng khi cứu cháy rừng

Ngày 7/1 đã diễn ra đám tang của một trong hai lính cứu hỏa đã thiệt mạng trong khi tham gia chữa cháy rừng tại Australia. Charlotte, đứa con còn nhỏ không hiểu được ý nghĩa của sự ra đi của người cha anh hùng nên đã chơi đùa bên cạnh linh cữu của cha mình.

Charlotte thử mũ lính cứu hỏa bên cạnh linh cữu cha. Ảnh: Jakarta Post

Charlotte, 19 tháng tuổi là con gái của lính cứu hỏa Andrew O’Dwyer, người đã thiệt mạng trong một vụ cây đổ khiến xe cứu hỏa bị lật khi đang đi chữa cháy vào tháng trước tại bang New South Wales. Trong đám tang của cha mình Charlotte đã được Ủy viên phụ trách Sở cứu hỏa và nông thôn bang New South Wales Shane Fitzsimmons gắn lên ngực áo Huân chương dành cho người cha dũng cảm của mình.



Hình ảnh của Charlotte trong đám tang cha đã thu hút sự quan tâm của truyền thông Australia không chỉ bởi bé thay mặt người cha đã mất nhận huân chương cao quý mà vì những hành động chơi đùa ngây thơ bên cạnh linh cữu của cha mình. Lúc thì đội mũ bảo hiểm của cha, lúc lại nằm bò dưới sàn đất bên cạnh linh cữu, khi lại chạm tay vào nơi người cha yên nghỉ. Những hành động ngây thơ của em bé 19 tháng tuổi khiến nhiều người xót xa.

Charlotte còn quá nhỏ để hiểu về sự mất mát lớn lao của đời mình. Ảnh: AAP.

Cha của Charlotte là anh Andrew O’Dwyer, 36 tuổi. Anh từng là một quản lý trong hệ thống siêu thị Woolworths và làm lính cứu hỏa tại Đội cứu hỏa Horsley Park. Anh đã được đề bạt lên chức Đội phó Đội cứu hỏa Horsley Park vào năm 2009 song đã xin rút khỏi vị trí này để có thêm thời gian với vợ và con gái.

Tại lễ tang ngày 7/1, Ủy viên phụ trách Sở cứu hỏa và nông thông bang New South Wales Shane Fitzsimmons đã nói với Charlotte rằng, “con hãy nhớ là cha của con là một người đàn ông vị tha, một người đàn ông đặc biệt. Không có từ nào có thể miêu tả chính xác nỗi buồn của chúng tôi, sự tôn trọng và quan tâm của chúng tôi trước sự ra đi của Andrew trong vụ tai nạn thương tâm đó”. Darren Nation, Đội trưởng Đội cứu hỏa Horsley Park thì miêu tả tình yêu mà cha của Charlotte là Andrew O’Dwyer dành cho đội cứu hỏa như “máu chảy trong huyết quản”.

Charlotte được gắn Huân chương dành cho người cha dũng cảm của mình. Ảnh: AAP.

Trong tang lễ ngày 7/1, Ủy viên phụ trách Sở cứu hỏa và nông thôn bang New South Wales Shane Fitzsimmons cũng trao tặng cho mẹ của Charlotte, bạn đời của người lính cứu hỏa Andrew O’Dwyer “Cam kết của Ủy viên vì sự phục vụ và lòng dũng cảm phi thường”, đây là bằng khen cao nhất có thể dành cho lính cứu hỏa bang New South Wales.

Hàng nghìn người là gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cùng với vợ chồng Thủ tướng Australia Scott Morrison, Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian, bộ trưởng Dịch vụ khẩn cấp David Elliot và nghị sỹ Công đảng Chris Bowen đã tới tiễn đưa cha của Charlotte về nơi an nghỉ cuối cùng. Cảm động trước khi chia tay, Ủy viên phụ trách Sở cứu hỏa và nông thôn bang New South Wales Shane Fitzsimmons đã nói với bé Charlotte rằng “Cha con đã ra đi vì cha con là anh hùng”!./.