Công dân Singapore bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc ở Mỹ

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 24/07 cho biết một người đàn ông Singapore với tên gọi Jun Wei Yeo đã thành lập một trang web tư vấn giả nhằm thu thập thông tin từ chính phủ và các nhân viên quân sự Mỹ. Người này đã bị cáo buộc làm nhân viên tình báo của Trung Quốc ở Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết người này sẽ bị kết án vào tháng 10.

Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco bị Mỹ cáo buộc là nơi lẩn trốn của nhiều gián điệp Trung Quốc. Ảnh: AP

Mỹ hiện đang thúc đẩy các hoạt động trấn áp tình báo Trung Quốc ở nước này. Cục điều tra liên bang Mỹ đã thẩm vấn hàng chục người về các mối quan hệ của họ với tình báo Trung Quốc. Một nhà nghiên cứu với cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc và trốn tại tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố San Francisco đã bị giới chức Mỹ bắt giữ.

Trong khi đó, Trung tâm phản gián và an ninh quốc gia Mỹ đã cảnh báo rằng Trung Quốc và một số nước đang tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Ông William Evanina, Giám đốc Trung tâm phản gián và an ninh quốc gia Mỹ cho biết cơ quan của ông cần chia sẻ thông tin tình báo với người dân nước này khi chỉ còn hơn 100 ngày nữa là tới ngày tổng tuyển cử.

Theo ông Evanina, người dân Mỹ cần cảnh giác trước sự can thiệp của nước ngoài trong bối cảnh tình báo Mỹ cho biết nhiều đối thủ của Mỹ đang tìm cách xâm nhập hệ thống thông tin các chiến dịch tranh cử và ứng cử viên cũng như hệ thống bầu cử ở Mỹ.

Ông Evanina cũng cho biết, một số nước đang tìm cách tạo ảnh hưởng đối với các cử tri Mỹ thông qua các thông tin sai lệch trên mạng xã hội đối với các lĩnh vực bao gồm dịch bệnh Covid-19 và các cuộc biểu tình trong nước. Ông Evanina cho biết Trung tâm phản gián và an ninh quốc gia Mỹ chủ yếu quan ngại về sự can thiệp của Trung Quốc, Nga và Iran./.