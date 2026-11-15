EU gia tăng sức ép, yêu cầu Israel dỡ bỏ phong tỏa Gaza

Liên minh châu Âu (EU) hôm qua (14/11) đã kêu gọi Israel cho phép tiếp cận viện trợ nhân đạo ngay lập tức và không bị cản trở, cũng như hỗ trợ phục hồi sớm trên quy mô lớn, đồng thời mở lại tất cả các cửa khẩu biên giới Gaza.

Tuyên bố của Liên minh châu Âu đưa ra, hai ngày sau khi 53 quốc gia và tổ chức quốc tế đưa ra lời kêu gọi tương tự, cảnh báo rằng các hạn chế do Israel áp đặt đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã rất thảm khốc.

Cộng đồng quốc tế kêu gọi Israel dỡ bỏ phong tỏa Gaza (Ảnh minh họa: Reuters)

Những lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh trẻ em Palestine chết vì rét và lũ lụt, hàng trăm nghìn người tị nạn phải chịu đựng những cơn bão mùa đông trong những túp lều không đủ điều kiện, trong khi các vật liệu thiết yếu để xây dựng nơi trú ẩn, bao gồm lều và tấm phủ chống thấm nước, vẫn nằm ngoài lãnh thổ chờ sự chấp thuận của Israel.

Một bé trai người Palestine 9 tháng tuổi, đã tử vong do hạ thân nhiệt bên trong lều tạm của gia đình ở thành phố Khan Younis thuộc miền Nam Gaza hôm 12/11. Vài ngày trước đó, 4 trẻ em và 1 phụ nữ đã thiệt mạng do mưa lớn gây lũ lụt tại Gaza.

Liên Hợp Quốc đã trình bày một kế hoạch chuẩn bị toàn diện cho mùa đông tại Gaza từ nhiều tháng trước, xác định các vật tư cần thiết để bảo vệ các gia đình bị di dời, bao gồm lều, xi măng, chăn, quần áo ấm, máy sưởi, máy bơm, máy phát điện, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, máy móc khác hỗ trợ chống ngập lụt và dọn dẹp mảnh vỡ.

Tuy nhiên, hơn 150.000 chiếc lều do các tổ chức nhân đạo và các chính phủ hỗ trợ vẫn còn nằm ngoài Gaza, sẵn sàng để vận chuyển, phần lớn ở thành phố Al-Arish của Ai Cập, chỉ cách Khan Younis khoảng 50 km. Đây là những vật tư có thể cung cấp sự bảo vệ vô cùng cần thiết cho các gia đình, hiện đang phải đối mặt với nhiệt độ giá rét của mùa đông và những trận mưa lớn.