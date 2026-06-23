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Cộng hòa Séc cấm điện thoại di động trong trường học từ năm 2027

Thứ Ba, 10:26, 23/06/2026
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VOV.VN - Ngày 22/6, trong video đăng tải trên mạng xã hội, Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis cho biết luật mới hạn chế việc sử dụng điện thoại di động trong trường học sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2027.

Thủ tướng Babis cho biết ông đã đạt được thỏa thuận với Bộ trưởng Giáo dục Robert Plagaon về dự luật điều chỉnh việc sử dụng điện thoại di động trong trường học. Thủ tướng cho biết luật này sẽ cấm việc sử dụng điện thoại di động trong lớp học và áp dụng cho tất cả học sinh trong độ tuổi đi học bắt buộc. Ông chia sẻ thêm các quy định này cũng sẽ vẫn có hiệu lực trong thời gian nghỉ giữa các tiết học.

cong hoa sec cam dien thoai di dong trong truong hoc tu nam 2027 hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Động thái này diễn ra sau các biện pháp của một số nước nhằm hạn chế việc sử dụng mạng xã hội hoặc điện thoại di động ở trẻ em. Thủ tướng Séc bày tỏ động thái này thể hiện sự tham gia tích cực của Séc trong nỗ lực trên toàn cầu nhằm hạn chế thời gian sử dụng điện thoại của trẻ em trong lớp học. Hiện tại, việc học sinh có được phép sử dụng điện thoại di động trong giờ học hay không được giao cho từng trường tự quyết định. Dự luật này dự kiến ​​sẽ chuẩn hóa các quy định trên toàn quốc và sẽ có hiệu lực vào đầu năm học 2027-2028.

Trong một diễn biến liên quan, tháng 6, Ba Lan đã tiếp nối các quốc gia như Hà Lan, Hàn Quốc hay Italy trong việc cấm sử dụng điện thoại thông minh trong trường học do lo ngại về tác động của chúng đến khả năng tập trung và hành vi của học sinh.

Australia là quốc gia đầu tiên cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội và Anh cũng công bố kế hoạch cấm trẻ em dưới 16 tuổi trong tháng này.

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Anh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 15/6, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo nước này sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội, đồng thời áp đặt các biện pháp kiểm soát mới đối với các nền tảng trò chơi trực tuyến và phát trực tiếp (livestream).

Hải Đăng/VOV-Praha
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