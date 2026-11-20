Trong dự thảo công bố ngày 19/11, hai nội dung liên quan đến nhiên liệu hóa thạch, trong đó có đề xuất hạn chế sử dụng các loại nhiên liệu này, đã bị loại bỏ so với phiên bản đầu tiên. Mục tiêu huy động 120 tỷ USD hỗ trợ các nước đang phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu cũng không còn được đề cập. Trong khi đó, văn bản vẫn thừa nhận nguy cơ thế giới vượt ngưỡng 1,5 độ C theo Thỏa thuận Paris năm 2015, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu cắt giảm khí thải nhà kính sâu rộng, nhanh chóng và bền vững.

Hội nghị COP31 bước vào ngày họp cuối với nhiều bất đồng chưa được giải quyết. Ảnh: Reuters

Trước nguy cơ mục tiêu khí hậu quan trọng này ngày càng khó đạt được, Trưởng đoàn đàm phán COP31 Chris Bowen muốn văn kiện cuối cùng phải thể hiện quyết tâm mạnh mẽ hơn. Ông cho rằng, việc thế giới không đạt được cam kết 1,5 độ C không thể trở thành điều bình thường được chấp nhận.

“COP31 sẽ là hội nghị đầu tiên thừa nhận rằng thế giới sẽ không thể thực hiện cam kết đã đề ra tại Paris cách đây 11 năm, đó là kiểm soát mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C. Tuy nhiên, chúng tôi quyết tâm để COP31 không bị ghi nhớ vì điều đó, mà thay vào đó, sẽ được nhớ đến như một hội nghị đưa ra quyết định rõ ràng và mạnh mẽ rằng: tình trạng này là không thể chấp nhận được”, ông Bowen nhấn mạnh.

Tuy nhiên, quyết tâm duy trì mục tiêu 1,5 độ C sẽ khó có ý nghĩa nếu văn kiện không xác định được những hành động cụ thể nhằm giảm phát thải. Đây cũng là lý do việc loại bỏ nội dung về nhiên liệu hóa thạch khỏi dự thảo vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ các tổ chức môi trường. Ông Simon Bradshaw, Trưởng nhóm phụ trách COP31 của tổ chức Greenpeace Australia - Pacific, cho rằng hội nghị không thể né tránh nguyên nhân cốt lõi của khủng hoảng khí hậu.

“COP31 sẽ được đánh giá dựa trên mức độ tiến bộ trong việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng khí hậu, đó chính là việc đốt than, dầu và khí đốt. Phải mất ba thập kỷ để các cuộc đàm phán này thực sự đề cập trực diện đến nhiên liệu hóa thạch. Chúng ta không thể quay đầu lại. Quyết định này phải nêu đích danh vấn đề, bởi nếu không gọi tên được vấn đề, chúng ta sẽ không thể giải quyết nó một cách thỏa đáng”, ông Bradshaw nói.

Từ góc độ chuyên môn, vấn đề không chỉ nằm ở việc có hay không nhắc đến nhiên liệu hóa thạch trong văn kiện, mà còn ở cách thức triển khai quá trình chuyển dịch năng lượng. Chuyên gia chính sách khí hậu Jennifer Morgan nhận định, dự thảo hiện nay vẫn thiếu những công cụ và lộ trình cụ thể để thúc đẩy quá trình này, trong khi lại dành nhiều nội dung cho công nghệ thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon. Điều đó cho thấy sự thiếu cân bằng trong các giải pháp được đề xuất.

Theo bà Morgan: “Điểm thiếu sót ở đây là các công cụ để chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch. Không hề có đề cập nào đến các lộ trình đã được đưa ra. Ngược lại, văn bản lại dành một phần lớn để nói về công nghệ thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon. Vì vậy, hiện đang có một sự mất cân bằng rất lớn trong văn bản này”.

Trong ngày làm việc cuối cùng hôm nay, các nhà đàm phán vẫn phải tiếp tục tham vấn để tìm kiếm sự đồng thuận về văn kiện chung. Thách thức không chỉ là giữ lại mục tiêu 1,5 độ C trong tuyên bố cuối cùng, mà còn phải tìm được tiếng nói chung về lộ trình chuyển dịch năng lượng và nguồn tài chính hỗ trợ các quốc gia dễ bị tổn thương. Kết quả thương lượng trong những giờ cuối cùng sẽ quyết định liệu COP31 có thể đưa ra một thỏa thuận đủ cụ thể để thu hẹp khoảng cách giữa những cam kết khí hậu và hành động thực tế hay không.