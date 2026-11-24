Tại COP31, những bất đồng về chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch, tài chính khí hậu và công nghệ giảm phát thải khiến cộng đồng quốc tế bỏ lỡ cơ hội thúc đẩy các cam kết khí hậu toàn cầu. Kết quả này cũng làm gia tăng sức ép đối với cơ chế đàm phán dựa trên nguyên tắc đồng thuận của Liên hợp quốc.

Biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Đồ họa minh họa: PPL.

Kết quả COP31 thấp hơn cả những kỳ vọng vốn đã khá khiêm tốn trước thềm hội nghị. Ba năm sau khi COP28 tại Dubai lần đầu tiên nhất trí về việc chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch, cộng đồng quốc tế vẫn chưa thể cụ thể hóa cam kết này thành một lộ trình hành động.

Bộ trưởng Khí hậu Australia, Chủ tọa đàm phán COP31 Chris Bowen thừa nhận: “Nhiều kết quả tích cực đã đạt được tại COP lần này, nhưng vẫn chưa đủ để đáp ứng yêu cầu hành động chống biến đổi khí hậu. Đáng tiếc là chúng ta đã không thể nhất trí về một quyết định chung. Điều đó thực sự rất đáng thất vọng. Nhìn lại quá trình đàm phán, có thể thấy dù các bên đều có thiện chí, song nhiều bên vẫn giữ những giới hạn không thể nhượng bộ đối với một số vấn đề then chốt”.

Bất đồng lớn nhất tại COP31 vẫn là tương lai của nhiên liệu hóa thạch. Liên minh châu Âu (EU) và nhiều quốc gia từ chối chấp nhận một thỏa thuận không đề cập đến lộ trình chuyển đổi khỏi than đá, dầu mỏ và khí đốt, trong khi một số nước sản xuất dầu mỏ, trong đó có Saudi Arabia, kiên quyết phản đối việc đưa nội dung này vào văn kiện cuối cùng.

Ngoài nhiên liệu hóa thạch, các bên cũng không thể thu hẹp bất đồng về vai trò của công nghệ thu giữ carbon và việc sử dụng các đánh giá khoa học trong hoạch định chính sách khí hậu. Đối với các nước đang phát triển, việc hội nghị không đạt được tiến triển về tài chính đồng nghĩa với những khó khăn kéo dài trong huy động nguồn lực chuyển đổi năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu. Sự vắng mặt của Mỹ, một trong những quốc gia có lượng phát thải tích lũy lớn nhất, tại hội nghị năm thứ hai liên tiếp càng hạn chế triển vọng hợp tác quốc tế.

Việc các nước không thể thông qua một thỏa thuận chung sau nhiều ngày thương lượng cũng làm dấy lên những tranh luận về hiệu quả của cơ chế đồng thuận, theo đó một quốc gia hoặc một nhóm nhỏ quốc gia có thể ngăn cản việc thông qua các quyết định chung.

COP31: Vẫn còn khoảng cách giữa cam kết và hành động về khí hậu VOV.VN - Sau hơn hai tuần đàm phán căng thẳng, Hội nghị COP31 tại Thổ Nhĩ Kỳ khép lại mà vẫn không thể tìm được tiếng nói chung về thỏa thuận khí hậu. Bất đồng sâu sắc giữa các nước về lộ trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch và trách nhiệm tài chính khí hậu đã khiến nỗ lực đạt đồng thuận đổ vỡ.

Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu Simon Stiell cảnh báo: “COP31 đã không thể đạt được đồng thuận về cả hai dự thảo quyết định do nước chủ tịch hội nghị đề xuất. Thế giới không thể để điều này tái diễn. Tác động của biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Chi phí nhiên liệu hóa thạch đang gây áp lực lạm phát lên mọi nền kinh tế, trong khi nhiệt độ trung bình toàn cầu đang tiến gần tới ngưỡng tăng 1,5 độ C. Tiến trình đàm phán của chúng ta phải dựa trên cơ sở khoa học và trực tiếp giải quyết những thách thức này”.

Tuy nhiên, việc cải tổ cơ chế này cũng cần sự đồng thuận của các bên. Nhiều quốc gia đang tìm kiếm những khuôn khổ hợp tác bên ngoài tiến trình COP, đáng chú ý là sáng kiến Santa Marta, tập hợp các nước sẵn sàng xây dựng lộ trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch. Các biện pháp pháp lý quốc tế cũng được quan tâm hơn sau khi Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) khẳng định nghĩa vụ pháp lý của các quốc gia trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dù vậy, những sáng kiến riêng lẻ khó có thể thay thế COP, diễn đàn quy tụ gần như toàn bộ các quốc gia trên thế giới. Kết quả COP31 cho thấy khoảng cách giữa các cam kết khí hậu và khả năng thống nhất hành động vẫn rất lớn. Mỗi năm trì hoãn cắt giảm phát thải không chỉ khiến mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C trở nên khó đạt được hơn, mà còn làm gia tăng chi phí thích ứng và khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt đối với các nước đang phát triển.