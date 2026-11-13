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COP31: Nhiều quốc gia coi biến đổi khí hậu là vấn đề an ninh quốc gia

Thứ Sáu, 12:10, 13/11/2026
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VOV.VN - Từ những hệ lụy của việc lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, các chuyên gia và lãnh đạo thế giới tại hội nghị thượng đỉnh khí hậu (COP31) ở Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng, bởi biến đổi khí hậu không đơn thuần là vấn đề môi trường, mà là vấn đề an ninh quốc gia.

 

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng, sự lệ thuộc của thế giới vào nhiên liệu hóa thạch không chỉ làm trầm trọng biến đổi khí hậu mà còn gây ra nhiều hệ lụy về an ninh năng lượng, bất ổn xã hội.

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Các quan chức COP tại Hội nghị Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP31) ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 10/11 (Ảnh: Reuters)

Theo ông Guterres, 75% nhân loại đang sống tại các quốc gia phải nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch, trở thành con tin cho những cú sốc giá cả mà họ không hề gây ra và cũng không thể kiểm soát. Các cuộc xung đột gần đây đã cho thấy rõ rằng tình trạng này chính là công thức dẫn đến sự bất ổn triền miên và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. “Đã đến lúc phải đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo - một quá trình công bằng, trật tự, bình đẳng và phù hợp với các cơ sở khoa học”, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nói.

Ông Guterres đã nhắm vào các công ty dầu khí - những đơn vị đang thu về hàng tỷ đô la lợi nhuận trong khi các gia đình, doanh nghiệp và chính phủ phải chịu khổ sở. Cuộc tranh luận về khí hậu gần đây đã bộc lộ một thực tế nhiên liệu hóa thạch vừa gây tổn hại cho chính nền kinh tế thông qua những thiệt hại tốn kém do biến đổi khí hậu và giá năng lượng thường xuyên biến động.

Cùng quan điểm, Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết 2 cuộc xung đột trên hai lục địa hiện nay đã đẩy giá nhiên liệu và hóa đơn tiền xăng tăng vọt đối với các gia đình và doanh nghiệp trên toàn thế giới. Nhận thức mối liên hệ giữa an ninh năng lượng và khí hậu, Anh đã bổ nhiệm một cựu chủ tịch Ủy ban Tình báo làm đại diện đặc biệt về an ninh khí hậu.

Quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch là tâm điểm của các cuộc thảo luận tại COP31, với việc các chính phủ và doanh nghiệp dự kiến ​​thảo luận về cách mở rộng khả năng tiếp cận năng lượng giá cả phải chăng, đáng tin cậy và an toàn, đồng thời đẩy nhanh quá trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch và mở rộng quy mô năng lượng tái tạo. Trong các giải pháp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi trên quy mô thế giới có việc từ bỏ các loại phương tiện, lò sưởi, nồi hơi, bếp nấu và những thiết bị khác vốn sử dụng nhiên liệu hóa thạch và phát thải khí nhà kính.

Theo báo cáo do Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA), Chủ tịch COP31 và Liên minh Năng lượng Tái tạo Toàn cầu phối hợp thực hiện  cho biết, việc triển khai năng lượng tái tạo trên toàn cầu cần phải tăng hơn gấp đôi để đạt được cam kết về phát triển năng lượng tái tạo vào năm 2030,

Ông Chris Bowen, Chủ tịch đàm phán COP31 nhấn mạnh việc tiếp tục thúc đẩy việc triển khai nguồn năng lượng rẻ nhất - năng lượng tái tạo, tận dụng nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu để đẩy nhanh tốc độ áp dụng loại năng lượng này.

“Hãy nỗ lực hơn nữa nhằm cải thiện chủ quyền, độ tin cậy và an ninh năng lượng bằng cách xây dựng các dạng năng lượng đa dạng hơn, giảm bớt sự phụ thuộc vào những chuỗi cung ứng vốn dễ bị tổn thương. Hãy điện hóa mọi lĩnh vực có thể điện hóa được. Và hãy nhận thức rằng, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức, chúng ta cần tăng cường - chứ không phải cắt giảm - sự hợp tác toàn cầu để cùng vượt qua những thách thức đó”, ông Chris Bowen tuyên bố.

Rút kinh nghiệm từ những thất bại của các hội nghị trước đây về vấn đề nhiên liệu hóa thạch, Chủ tịch COP năm nay đã công bố một lộ trình nhằm giữ cho vấn đề này luôn là trọng tâm trong các cuộc đàm phán về khí hậu. Lộ trình này yêu cầu các quốc gia trước tiên phải lập kế hoạch và đánh giá hệ thống năng lượng của mình vào năm 2028, sau đó cùng phối hợp để cắt giảm nguồn cung nhiên liệu hóa thạch kể từ năm 2031.

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Nga thúc đẩy chính sách khí hậu gắn với lợi ích kinh tế tại COP31

VOV.VN - Tham dự Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP31 khai mạc tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/11, Nga thúc đẩy lập trường về chính sách khí hậu gắn với lợi ích kinh tế, an ninh năng lượng và điều kiện phát triển của từng quốc gia.

Trần Nga/VOV1
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