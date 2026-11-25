Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009 hội nghị COP không đạt được đồng thuận, phản ánh những bất đồng sâu sắc giữa các quốc gia về chuyển đổi năng lượng, tài chính khí hậu và trách nhiệm giảm phát thải.

Biến đổi khí hậu. Ảnh minh họa: NASA.

Theo ông Igor Makarov, Trưởng khoa Kinh tế thế giới thuộc Trường Đại học Kinh tế Cao cấp Nga (HSE), Hội nghị COP31 chủ yếu hướng tới triển khai các thỏa thuận trước đó, nhưng quá trình đàm phán lại bộc lộ những mâu thuẫn khó giải quyết, đặc biệt là vấn đề nhiên liệu hóa thạch và nguồn lực tài chính.

Bất đồng lớn nhất tập trung vào đề xuất đưa lộ trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch vào văn kiện cuối cùng, cùng mục tiêu tăng nguồn tài chính thích ứng với biến đổi khí hậu cho các nước đang phát triển lên tối thiểu 120 tỷ USD mỗi năm vào năm 2035. Tuy nhiên, cả hai nội dung đều bị loại khỏi các bản dự thảo cuối cùng, vấp phải sự phản đối của EU và hơn 30 quốc gia khác.

Ông Makarov cho rằng các nước đang phát triển có thể chấp nhận hạn chế về tiến triển tài chính, nhưng EU không muốn nhượng bộ trong vấn đề nhiên liệu hóa thạch, khiến đàm phán rơi vào bế tắc. Cùng quan điểm, ông Georgy Safonov, chuyên gia kinh tế trưởng của Liên minh các chuyên gia về phi carbon hóa tại Pháp, cũng nhận định việc loại bỏ nội dung này khỏi văn kiện có thể bị xem là bước thụt lùi so với những cam kết tại các hội nghị trước.

Bất đồng tài chính tiếp tục là rào cản lớn khi các nước đang phát triển yêu cầu tăng hỗ trợ, trong khi các quốc gia giàu ưu tiên hình thức cho vay kèm cơ chế giám sát và báo cáo. Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế phát triển gặp khó khăn ngân sách, việc đưa ra cam kết tài chính mới càng trở nên phức tạp.

Về phía Nga, nước này cùng Saudi Arabia phản đối việc đưa lộ trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch vào văn kiện chung, cảnh báo cắt giảm nguồn cung dầu khí quá nhanh có thể gây sốc giá năng lượng và làm gia tăng bất ổn thị trường. Đại diện Bộ Ngoại giao Nga Sergey Kononuchenko cho rằng điều này thậm chí có thể khiến một số quốc gia quay lại sử dụng than đá và củi, làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm và mất an ninh năng lượng.

Nga đồng thời ủng hộ công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon (CCS), năng lượng hạt nhân, thủy điện và khả năng hấp thụ carbon của rừng. Moscow cho rằng mỗi quốc gia cần lựa chọn lộ trình chuyển đổi năng lượng phù hợp với điều kiện kinh tế và tài nguyên. Tuy nhiên, theo ông Safonov, CCS vẫn còn hạn chế do chi phí cao, phạm vi ứng dụng hẹp và những rủi ro trong kiểm soát lượng CO2 lưu trữ.

Dù không đạt được thỏa thuận chung, Hội nghị COP31 vẫn ghi nhận một số kết quả. Các bên thống nhất chuyển Quỹ Thích ứng sang cơ chế quản lý của Hiệp định Paris, đồng thời dành 5% nguồn thu từ giao dịch trên thị trường carbon toàn cầu cho quỹ. Khoảng 90 quốc gia cũng bày tỏ ý định nâng tỷ trọng điện trong tiêu thụ năng lượng cuối cùng lên 35% vào năm 2035. Một số sáng kiến tự nguyện về giảm phát thải methane, phát triển công trình tiết kiệm năng lượng và công nghiệp xanh cũng được khởi động.

Chuyên gia Alexei Kokorin thuộc Quỹ “Thiên nhiên và Con người” của Nga cho rằng không nên xem thất bại tại Hội nghị COP31 là sự đổ vỡ hoàn toàn của hợp tác khí hậu quốc tế. Hiệp định Paris hiện vẫn cung cấp khuôn khổ pháp lý để các quốc gia tiếp tục thực hiện cam kết. Trong khi đó, ông Makarov nhận định cần phát triển thêm các cơ chế hợp tác linh hoạt giữa những nhóm quốc gia có cùng lợi ích, thay vì chỉ phụ thuộc vào các tuyên bố chính trị đa phương.

Việc Hội nghị COP31 không đạt đồng thuận cho thấy ứng phó biến đổi khí hậu ngày càng gắn chặt với lợi ích kinh tế, an ninh năng lượng và địa chính trị. Dù các quốc gia đều thừa nhận tính cấp thiết của việc giảm phát thải, khác biệt về tốc độ chuyển đổi và trách nhiệm tài chính vẫn là trở ngại lớn.

Hội nghị COP32 dự kiến diễn ra vào tháng 11/2027 tại Ethiopia. Việc lựa chọn một quốc gia châu Phi làm chủ nhà được kỳ vọng sẽ tăng sự chú ý tới những nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán và lũ lụt, đồng thời thúc đẩy các quyết định cụ thể hơn về tài chính khí hậu và hỗ trợ những quốc gia dễ bị tổn thương.