Covid-19: Nhật Bản sẽ tái mở họp Nội các từ ngày 29/5

Việc này được thực hiện trở lại do ngày 25/5 vừa qua, Nhật Bản đã bãi bỏ tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19 trên toàn quốc, và một số hoạt động được nới lỏng song song với việc thực hiện biện pháp chống dịch. Tuy nhiên, trước mắt các cuộc họp nội các sẽ tiến hành 1 lần so với hai lần trước đó, và dần dần sẽ trở lại bình thường tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh.

Ông Suga. Ảnh: Nikkei.

Ông Suga Yoshihide cho biết thêm, những biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, rửa tay bằng cồn, khử trùng bàn, ghế trong phòng họp, lưu thông thường xuyên không khí sẽ được thực hiện. Từ ngày 7/4, khi tình trạng khẩn cấp được công bố, để tránh lây lan dịch bệnh, các cuộc họp của Nội các đã được họp theo phương thức mới trực tuyến, nhưng có những hạn chế nhất định.



Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản đã phê chuẩn sử dụng khoảng 1,7 tỷ USD cho vật tư y tế cũng như chi phí của các cơ sở y tế nhằm tiếp tục phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. Theo đó, chính phủ sẽ mua vật tư y tế như khẩu trang, quần áo bảo hộ và găng tay từ các nhà sản xuất, đồng thời ưu tiên giao hàng cho các cơ sở tiếp nhận bệnh nhân, tăng ngân sách để điều trị cho bệnh nhân nằm trong các phòng điều trị tích cực phải sử dụng máy tim phổi nhân tạo (ECMO).

Sau khi chi những khoản này, chính phủ sẽ duy trì gần 12 tỷ USD để ứng phó với virus trong quỹ dự phòng được phê duyệt cho ngân sách bổ sung đầu tiên của năm tài chính hiện nay./.