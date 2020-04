Covid-19 phức tạp trở lại ở Italy, dấu hiệu tích cực tại Tây Ban Nha

Con số do Cơ quan bảo vệ dân sự Italy công bố cho thấy, trong ngày 11/4, cả số ca tử vong và ca nhiễm mới Covid-19 tại nước này đều tăng hơn so với ngày hôm trước. Cụ thể, đã có thêm 619 bệnh nhân thiệt mạng, cao hơn 49 người so với ngày 10/4 và thêm 46.94 ca nhiễm mới, cao hơn ngày trước đó hơn 700 ca.

Tròn 1 tháng sau khi phong toả toàn bộ đất nước để chiến đấu với Covid-19, Italy đã có tới 19.468 người thiệt mạng, cao thứ hai trên thế giới sau Mỹ và trên 152.000 ca nhiễm bệnh, đứng thứ ba thế giới sau Mỹ và Tây Ban Nha.

Số ca tử vong và mắc mới vẫn ở mức cao. Ảnh: Time

Nhận định về các diễn biến này, đặc phái viên của chính phủ Italy về tình trạng khẩn cấp liên quan đến Covid-19, ông Domenico Arcuri cho rằng người dân Italy sẽ còn phải chiến đấu lâu dài với đại dịch hiện nay: “Tất cả mọi người cần phải thể hiện tinh thần trách nhiệm như đã làm cho đến lúc này. Tình trạng khẩn cấp bi kịch như hiện nay sẽ chỉ qua đi một khi chúng ta có được vaccine một cách nhanh chóng và hiệu quả. Còn bây giờ, chỉ có liều thuốc duy nhất là thái độ và cách ứng xử của tất cả mọi người, để hạn chế dịch bệnh lây lan và có thêm thời gian”.

Tuy nhiên, tin tức lạc quan với Italy là con số bệnh nhân nặng phải điều trị tích cực tiếp tục giữ đà giảm trong 8 ngày liên tiếp. Hiện chỉ có 3381 bệnh nhân Italy phải điều trị tích cực, con số chỉ bằng một nửa các nước như Pháp hay Anh.

Trong lúc dịch Covid-19 có xu hướng diễn biến phức tạp trở lại tại Italy thì tại Tây Ban Nha, các con số thống kê đang cho thấy chuyển biến tích cực.

Nhiều lao động tại Tây Ban Nha sẽ đi làm trở lại từ 13/4.



Trong ngày 11/4, Tây Ban Nha ghi nhận 510 ca tử vong, con số thấp nhất từ ngày 23/3. Tính từ đầu dịch, Tây Ban Nha đã có 16.353 người thiệt mạng và gần 162.000 người nhiễm bệnh. Đáng chú ý là đã có đến 25.000 nhân viên y tế mắc Covid-19, tỷ lệ cao nhất trên thế giới (15%).

Nhằm chuẩn bị cho các lao động sẽ quay trở lại làm việc từ ngày 13/4, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết đã chuẩn bị 10 triệu khẩu trang và giao cho lực lượng cảnh sát phát cho các lao động tại các bến tàu.

Bộ Y tế Tây Ban Nha cũng đã ban hành hướng dẫn về an toàn cho các lao động, như đeo khẩu trang, găng tay, duy trì khoảng cách 2m tại nơi làm việc, đồng thời yêu cầu các công ty, xí nghiệp sử dụng quạt để thông gió và giữ nhiệt độ trong các không gian kín từ 23 đến 26 độ./.