Covid-19: Trump sắp phong tỏa “điểm nóng” New York, Tây Ban Nha vượt xa Italy

Theo trang Worldometers, sau khi ghi nhận thêm 16.940 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới, đến nay, tổng số ca nhiễm ở Mỹ đã lên tới 121.066. Ngoài ra, đã có thêm 324 ca tử vong ở Mỹ, khiến số người chết vì dịch Covid-19 tại quốc gia này đã vượt 2.000 trường hợp.

Tổng thống Donald Trump ngày 28/3 cho biết toàn bộ bang New York và một phần của hai bang lân cận là New Jersey và Connecticut có thể sẽ bị phong tỏa trong hai tuần nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19.

Các nhân viên y tế đang chăm sóc 1 người mắc Covid-19 ở Paris, Pháp ngày 28/3. Ảnh: AP

"Tôi đang nghĩ về điều đó ngay bây giờ. Chúng ta có lẽ không cần làm vậy nhưng có khả năng một thời điểm nào đó ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành lệnh phong tỏa. Chỉ là ngắn hạn thôi, 2 tuần ở New York, có lẽ là cả New Jersey và một phần Connecticut nữa", ông Trump nhận định với báo giới ở Nhà Trắng hôm 28/3 (giờ Mỹ).

Trong khi đó, tâm dịch châu Âu vẫn chưa có dấu hiệu khả quan hơn khi tại Italy, đã có thêm 5.974 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh tại quốc gia này lên 92.474. Italy tiếp tục là quốc gia dẫn đầu thế giới về số ca tử vong vì Covid-19 sau khi ghi nhận thêm 889 ca tử vong. Tổng số người chết vì nhiễm SARS-CoV-2 tại quốc gia châu Âu này đã vượt mốc 10.000 trường hợp.

Đáng chú ý, số ca nhiễm mới trong ngày ở Tây Ban Nha thậm chí còn vượt xa Italy với 7.516 trường hợp. Xứ sở bò tót hiện là ổ dịch lớn thứ 4 thế giới với 73.235 ca mắc Covid-19 và 5.982 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 47 quốc gia ở khu vực châu Phi đã xác nhận 2.650 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 47 người tử vong vì chủng virus này.

Tại Đông Nam Á, Malaysia là quốc gia có tổng số ca mắc Covid-19 nhiều nhất với 2.320 ca nhiễm và 27 ca tử vong, trong khi "điểm nóng" Indonesia ghi nhận tổng số 1.155 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 102 ca tử vong.

Cho tới nay, dịch Covid-19 đã khiến hơn 660.000 người trên thế giới mắc bệnh và ít nhất 30.642 người tử vong, gấp hơn 10 lần số ca tử vong ở Trung Quốc đại lục./.

Kiều Anh/VOV.VN (Tổng hợp)