Cú điện thoại bất thường của Thái tử Saudi tới con rể Tổng thống Trump

Theo Wall Street Journal, Thái tử bin Salman đã hết sức bối rối và tức giận khi trở thành tâm điểm của vụ việc vì bị nghi là chủ mưu sát hại nhà báo Jamal Khashoggi.

Tới ngày 10/10, tức là 8 ngày sau khi nhà báo của Washington Post mất tích, ông đã gọi cho Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump và cũng là cố vấn cấp cao của Nhà Trắng về vấn đề Trung Đông.

Thái tử Saudi Arabia Mohammad bin Salman. Ảnh: AP

Trong cuộc trao đổi, Thái tử Saudi Arabia thắc mắc vì sao các quan chức chính phủ các nước và nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp lại tẩy chay thay vì ca ngợi ông. "Tại sao họ lại phẫn nộ?", WSJ dẫn nguồn tin cho hay.

Pháp, Anh, Đức và Mỹ đã liên tiếp chỉ trích cách Riyadh xử lý vụ việc trong khi nhiều công ty và hàng loạt các hãng tin phương Tây như The New York Times, The Financial Times, Bloomberg và The Economist đã từ bỏ tài trợ truyền thông và rút khói một hội nghị quốc tế do Thái tử bin Salman chủ trì, theo Axios.

Cùng với đó, các giám đốc điều hành công nghệ hàng đầu trên thế giới đang rút khỏi ban cố vấn của Neom, siêu dự án trị giá 700 tỷ USD của Riyadh xây dựng thành phố và khu kinh tế đa quốc gia thuộc vùng tây bắc Saudi Arabia trải rộng qua ba nước với diện tích lớn gấp 33 lần thành phố New York.

Giám đốc thiết kế Jony Ive của Apple, cựu Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Ernest Moniz, Giám đốc điều hành Dan Doctoroff của Sidewalk Labs và cựu phó chủ tịch Ủy ban châu Âu về chương trình kỹ thuật số Neelie Kroes đều đã rút khỏi dự án.

Endeavour Content, đại diện phụ trách nội dung của Hollywood cũng đang rút khỏi thỏa thuận đầu tư trị giá 560 triệu USD vào quốc gia Trung Đông, theo Hollywood Reporter.

"Ông ấy đã thực sự sốc khi phương Tây lại phản ứng như vậy. Ông ấy cảm thấy bị phương Tây phản bội. Ông ấy nói ông ấy sẽ không bao giờ quên cách mọi người quay lưng với mình trước khi chứng cứ được đưa ra", nguồn tin của WSJ cho hay.

2 nguồn tin nội bộ cho biết ông Jared Kushner đã thúc giục Thái tử bin Salman đi tới tận cùng sự thật về sự biến mất bí ẩn của nhà báo Khashoggi càng sớm càng tốt.

Con rể Tổng thống Trump Jared Kushner, cố vấn cấp cao của Nhà Trắng về Trung Đông. Ảnh: Reuters

Theo CNN, Thái tử bin Salman có quan hệ khá thân thiết với con rể Tổng thống Trump. Họ đôi khi còn nhắn tin qua WhatsApp.

Trong suốt những ngày qua, ông Kushner có vẻ khá kín tiếng trong cuộc khủng hoảng liên quan với vụ mất tích nhà báo Washington Post, nhưng một nguồn tin của New York Times nói rằng chính ông là người đã kêu gọi bố vợ mình đứng về phía Saudi Arabia.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, khi được hỏi về những gì đã trao đổi với Thái tử bin Salman trong cuộc điện thoại hôm 10/10, ông Kushner nói rằng đã kêu gọi Riyadh phải minh bạch hoàn toàn về cái chết của ông Khashoggi.

Khi được hỏi liệu Thái tử có lắng nghe lời khuyên của mình hay không, cố vấn Nhà Trắng nói rằng rồi chúng ta sẽ thấy.

Ông Kushner cũng khẳng định Mỹ luôn nhìn mọi việc dưới nhiều góc độ và khẳng định Riyadh không phải là nhân tố chi phối đối với chiến lược của Washington ở Trung Đông.

Tổng thống Trump trong khi đó lại né tránh đề cập tới việc sẽ bảo vệ hay tấn công Saudi Arabia. Ông ban đầu cảnh báo Riyadh sẽ phải đối mặt với một sự trừng phạt nghiêm trọng nhưng sau đó đề cập tới khả năng quốc gia Trung Đông này có thể vô can giữa các cáo buộc chồng chất./.

