Cử tri New Zealand bắt đầu bỏ phiếu sớm

Cuộc bầu cử tại New Zealand diễn ra trong bối cảnh những khó khăn kinh tế kéo dài từ đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống người dân, làm gia tăng sự thất vọng của cử tri. Tuy vậy, hiện chưa có đảng nào hoặc gương mặt nào nổi trội trên chính trường New Zealand khiến cho cuộc bầu cử này vẫn rất khó đoán định.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và phu nhân bỏ phiếu tại Auckland vào sáng 26/10. Nguồn: FB/Christopher Luxon

Ngày 7/11 mới là ngày bầu cử chính thức tại New Zealand song từ hôm nay (26/10), các cử tri nước này đã có thể bắt đầu đi bỏ phiếu sớm. Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cùng phu nhân là hai trong số những cử tri đã đi bỏ phiếu sớm vào sáng nay.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, nền kinh tế New Zealand vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Trong quý III/2026, lạm phát ở mức 3,7%; tỷ lệ thất nghiệp lên tới 5,6%, trong khi GDP quý II/2026 tăng 0,2%.

Tuy vậy, cuộc thăm dò gần đây đều cho thấy không có đảng nào và cá nhân nào vượt trội. Kết quả cuộc thăm dò do 1News thực hiện cho thấy Đảng Quốc gia của Thủ tướng Christopher Luxon nhận được 32% sự ủng hộ, tiếp đó là Công đảng đối lập nhận được 27% sự ủng hộ. Trong khi đó một cuộc thăm dò khác do Freshwater Strategy thực hiện cho thấy Công đảng đối lập đang dẫn trước với tỷ lệ sít sao là 28,7% trong khi tỷ lệ ủng hộ mà đảng Quốc gia nhận được là 27,6%. Thực tế này cho thấy cuộc bầu cử lần này sẽ rất sít sao và khó dự đoán.

Phát biểu vào chiều nay, Thủ tướng Christopher Luxon cho biết: "Việc bỏ phiếu sớm đã chính thức bắt đầu. Từ hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện một phần của tiến trình bầu cử để chọn chính phủ kế nhiệm. Như tôi đã đề cập trước đó, đây sẽ là một cuộc bầu cử vô cùng gay cấn và sít sao. Kết quả có thể chỉ chênh lệch một hoặc hai điểm phần trăm, vì vậy mỗi lá phiếu dành cho các đảng phái đều vô cùng quan trọng".

Hiện tại 92,5% cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu, thấp hơn so với tỷ lệ đăng ký bỏ phiếu là 94,1% trong cuộc bầu cử năm 2023. Tuy vậy, điều đáng quan tâm là tỷ lệ cử tri thực sự đi bỏ phiếu. Vì việc bỏ phiếu không phải là bắt buộc nên tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu vào năm 2023 chỉ ở mức 78,4%, thấp hơn so với tỷ lệ 82,2% của năm 2020. Thực tế này đang khiến các nhà quan sát cho rằng không loại trừ khả năng phiếu bầu của 126.000 cử tri New Zealand đang sống tại nước ngoài, chiếm chưa đầy 3% cử tri sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả của cuộc bầu cử năm nay.