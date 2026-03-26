中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cuba: Cựu Chủ tịch Raúl Castro tham gia định hướng đàm phán với Mỹ

Thứ Năm, 15:57, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel ngày 25/3 cho biết cựu Chủ tịch Raúl Castro tham gia định hướng đàm phán giữa quốc đảo này và Mỹ. Theo ông Díaz-Canel, các cuộc tiếp xúc hiện vẫn ở giai đoạn đầu và để đi tới một thỏa thuận sẽ là một quá trình dài.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn ghi hình kéo dài hơn một giờ với chính trị gia cánh tả Tây Ban Nha Pablo Iglesias, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết các cuộc đàm phán đang được chính phủ Cuba xử lý theo cách tiếp cận tập thể. Ông Iglesias có mặt tại Cuba trong khuôn khổ một phái đoàn gồm khoảng 600 nhà hoạt động đến từ 33 quốc gia tới nước này tuần trước để cung cấp viện trợ nhân đạo.

cuba cuu chu tich raul castro tham gia dinh huong dam phan voi my hinh anh 1
Cựu Chủ tịch Cuba Raúl Castro. Ảnh: Reuters

“Quá trình đối thoại để đi tới một thỏa thuận là một quá trình dài. Trước hết, cần xây dựng một kênh đối thoại. Sau đó, cần hình thành các chương trình nghị sự dựa trên lợi ích chung và các bên phải thể hiện ý chí tiến lên, cam kết thực chất với tiến trình đó", Chủ tịch Díaz-Canel nói.

Chủ tịch Cuba Díaz-Canel cho biết, các quan chức Cuba và các quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ “đã có các cuộc tiếp xúc gần đây”. Ông cũng đề cập đến những đồn đoán liên quan đến vai trò của cựu Chủ tịch Raúl Castro trong tiến trình này, khẳng định ông Raúl Castro “là một trong những người, cùng với tôi và phối hợp với các cơ quan khác của Đảng, Chính phủ và Nhà nước, đã định hướng cách thức chúng tôi tiến hành tiến trình đối thoại này, nếu tiến trình đó diễn ra”. 

Ông Diaz-Canel lưu ý rằng cựu Chủ tịch Raul Castro "vẫn là lãnh đạo lịch sử của cuộc cách mạng, dù không còn nắm giữ chức vụ" và vẫn có uy tín cao với nhân dân thông qua "sự công nhận lịch sử mà không ai có thể phủ nhận".

Chủ tịch Raúl Castro từng dẫn dắt các cuộc đàm phán mang tính lịch sử với Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2014, mở đường cho việc nối lại quan hệ ngoại giao và tái lập đại sứ quán giữa hai nước. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump phản đối chính sách này, tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt chống lại Cuba.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo: AP
Tag: Chủ tịch Cuba ông Raul Castro tình hình Cuba đàm phán với Mỹ đàm phán Mỹ Cuba căng thăng Mỹ Cuba Cuba mất điện viện trợ Cuba
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cuba kiên định trước sức ép, quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia
Cuba kiên định trước sức ép, quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel hôm 20/3 khẳng định sự đoàn kết của ban lãnh đạo đất nước và quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia, trong bối cảnh sức ép gia tăng của Mỹ đang gây tác động tới đời sống kinh tế - xã hội của người dân đảo quốc Caribe.

Cuba kiên định trước sức ép, quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia

Cuba kiên định trước sức ép, quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel hôm 20/3 khẳng định sự đoàn kết của ban lãnh đạo đất nước và quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia, trong bối cảnh sức ép gia tăng của Mỹ đang gây tác động tới đời sống kinh tế - xã hội của người dân đảo quốc Caribe.

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Sáng 22/3 theo giờ Việt Nam, Cuba thông báo một sự cố lưới điện đã khiến hệ thống điện quốc gia bị ngắt kết nối gây mất điện trên toàn quốc.

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Sáng 22/3 theo giờ Việt Nam, Cuba thông báo một sự cố lưới điện đã khiến hệ thống điện quốc gia bị ngắt kết nối gây mất điện trên toàn quốc.

Cuba từ chối đàm phán về hệ thống chính trị của mình với Mỹ
Cuba từ chối đàm phán về hệ thống chính trị của mình với Mỹ

VOV.VN - Cuba hôm 20/3 (giờ địa phương) đã bác bỏ mọi gợi ý rằng hệ thống chính trị hoặc nhiệm kỳ chủ tịch của nước này là đối tượng để đàm phán trong các cuộc thương lượng với Mỹ.

Cuba từ chối đàm phán về hệ thống chính trị của mình với Mỹ

Cuba từ chối đàm phán về hệ thống chính trị của mình với Mỹ

VOV.VN - Cuba hôm 20/3 (giờ địa phương) đã bác bỏ mọi gợi ý rằng hệ thống chính trị hoặc nhiệm kỳ chủ tịch của nước này là đối tượng để đàm phán trong các cuộc thương lượng với Mỹ.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ