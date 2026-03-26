Cuba: Cựu Chủ tịch Raúl Castro tham gia định hướng đàm phán với Mỹ

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn ghi hình kéo dài hơn một giờ với chính trị gia cánh tả Tây Ban Nha Pablo Iglesias, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết các cuộc đàm phán đang được chính phủ Cuba xử lý theo cách tiếp cận tập thể. Ông Iglesias có mặt tại Cuba trong khuôn khổ một phái đoàn gồm khoảng 600 nhà hoạt động đến từ 33 quốc gia tới nước này tuần trước để cung cấp viện trợ nhân đạo.

Cựu Chủ tịch Cuba Raúl Castro. Ảnh: Reuters

“Quá trình đối thoại để đi tới một thỏa thuận là một quá trình dài. Trước hết, cần xây dựng một kênh đối thoại. Sau đó, cần hình thành các chương trình nghị sự dựa trên lợi ích chung và các bên phải thể hiện ý chí tiến lên, cam kết thực chất với tiến trình đó", Chủ tịch Díaz-Canel nói.

Chủ tịch Cuba Díaz-Canel cho biết, các quan chức Cuba và các quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ “đã có các cuộc tiếp xúc gần đây”. Ông cũng đề cập đến những đồn đoán liên quan đến vai trò của cựu Chủ tịch Raúl Castro trong tiến trình này, khẳng định ông Raúl Castro “là một trong những người, cùng với tôi và phối hợp với các cơ quan khác của Đảng, Chính phủ và Nhà nước, đã định hướng cách thức chúng tôi tiến hành tiến trình đối thoại này, nếu tiến trình đó diễn ra”.

Ông Diaz-Canel lưu ý rằng cựu Chủ tịch Raul Castro "vẫn là lãnh đạo lịch sử của cuộc cách mạng, dù không còn nắm giữ chức vụ" và vẫn có uy tín cao với nhân dân thông qua "sự công nhận lịch sử mà không ai có thể phủ nhận".

Chủ tịch Raúl Castro từng dẫn dắt các cuộc đàm phán mang tính lịch sử với Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2014, mở đường cho việc nối lại quan hệ ngoại giao và tái lập đại sứ quán giữa hai nước. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump phản đối chính sách này, tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt chống lại Cuba.