Cuba giới thiệu 2 loại thuốc giúp giảm viêm nhiễm ở bệnh nhân Covid-19

Nhà chức trách Cuba vừa cho biết, 2 loại thuốc do nước này tự sản xuất khi đưa vào sử dụng đã giảm được tình trạng viễm nhiễm nặng ở bệnh nhân mắc Covid-19 đang trong tình trạng nguy kịch, qua đó góp phần giảm mạnh tỷ lệ tử vong do dịch ở quốc đảo Caribe này.

Ảnh minh họa: Internet.

Theo thông tin từ Giám đốc viện dịch tễ học Cuba, một trong hai loại thuốc là itolizumab, kháng thể đơn dòng do Cuba sản xuất. Loại còn lại là chuỗi axit amin để điều trị chứng viêm khớp, đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2. Kết hợp sử dụng 2 loại thuốc này đã làm dịu đi “Bão cytokine”, hiện tượng hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức, giải phóng ồ ạt cytokine gây viêm, khiến các cơ quan nội tạng suy kiệt ở bệnh nhân Covid-19.

Giám đốc viện dịch tễ học Cuba Francisco Duran nói: “Đây là 2 thành công trong tiềm năng khoa học ở Cuba, mang lại kết quả tốt trong việc khống chế dịch mà chưa thấy ở một liệu pháp và thuốc điều trị nào. Một số kháng thể đang được chúng tôi nghiên cứu và dữ liệu quan sát được cho thấy, chúng có hiệu quả đặc biệt trong điều trị cho bệnh nhân đang trong giai đoạn nguy kịch, những người tưởng chừng như khó có cơ hội hồi phục, qua đó mang lại sự sống cho người bệnh”.

Tuy nhiên, ông Duran cũng nhấn mạnh rằng, cần có thêm nghiên cứu để đánh giá toàn diện độ an toàn và tính hiệu quả của thuốc trước khi chính thức điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Trong thời gian qua, các biện pháp điều trị thử nghiệm cũng đã giúp Cuba giảm mạnh tỷ lệ tử vong do Covid-19 xuống còn 4,2% so với mức trung bình 5,9% của khu vực và 6,6% trên thế giới. Trong tuần qua, mỗi ngày, Cuba chỉ ghi nhận 20 ca nhiễm Covid-19, giảm mạnh so với mức đỉnh điểm 50 đến 60 ca của trung tuần tháng 4 vừa qua. Trong 9 ngày qua, trong số hơn 200 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, Cuba chỉ ghi nhận 2 trường hợp tử vong do Covid-19.

Với dân số 11 triệu người, Cuba ghi nhận gần 2.000 ca mắc Covid-19, trong đó có 81 ca tử vong. So với Mỹ, tỷ lệ lây mắc Covid-19 ở Cuba là 0,71 người/100.000 dân trong khi tỷ lệ này ở Mỹ là 29 người/ 100.000 dân./.