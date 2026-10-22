Cuba kêu gọi Mỹ thay đổi chính sách trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ

Phát biểu đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Cuba tiếp tục căng thẳng vì các biện pháp trừng phạt kinh tế, tài chính và năng lượng, trước thềm cuộc bỏ phiếu tại Liên hợp quốc về nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận Cuba. Theo Ngoại trưởng Cuba Rodríguez, ông tin tưởng chính sách của Mỹ đối với Cuba cuối cùng sẽ phải thay đổi, dù dưới chính quyền hiện tại hay các chính quyền tiếp theo.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez tại một cuộc họp báo ở La Habana, ngày 7/9/2026. Ảnh: Reuters

Ông nhấn mạnh, các biện pháp hạn chế tài chính và năng lượng của Mỹ đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế tại Cuba. Báo cáo do nước này đệ trình lên Liên hợp quốc ước tính thiệt hại từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ trong giai đoạn tháng 3/2025 đến tháng 2/2026 lên tới hơn 8 tỷ USD.

Dự kiến ngày 27/11, Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ tiếp tục xem xét nghị quyết kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận Cuba. Đây là lần thứ 34 nghị quyết tương tự được đưa ra thảo luận và bỏ phiếu. Năm 2025, nghị quyết nhận được 165 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 12 phiếu trắng. Ngoại trưởng Cuba cáo buộc Mỹ đang gây sức ép ngoại giao nhằm làm giảm số quốc gia ủng hộ nghị quyết.

Ông Rodríguez cũng bác bỏ lệnh bắt giữ của Mỹ đối với cựu Chủ tịch Cuba Raúl Castro, cho rằng động thái này không có giá trị thực tiễn.