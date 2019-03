Cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine đối mặt với nhiều thách thức

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh cục diện bên ngoài đất nước Ukraine không những phức tạp mà còn khó xác định liên quan đến đường lối đối ngoại, trong khi tình hình kinh tế, xã hội trong nước cũng gặp nhiều khó khăn.

Tổng thống Poroshenko. Ảnh: International News.

Theo hãng tin Unian, hôm qua (30/3), Ukraine đã có một ngày “im lặng” trước khi bước vào cuộc bầu cử Tổng thống. Tại tất cả các địa phương trên cả nước đều ghi nhận không băng rôn, khẩu hiệu, không có bất kỳ hoạt động tranh cử nào.

Theo luật về bầu cử tổng thống Ukraine, các cuộc tiếp xúc cử tri, các cuộc biểu tình, hay tổ chức các cuộc tranh luận và họp báo về các chương trình bầu cử đều bị cấm trong 24 giờ trước cuộc bầu cử. Đương kim Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko là 1 trong những ứng viên ứng cử cho vị trí lãnh đạo đất nước nhiệm kỳ mới, cũng đã có buổi cầu nguyện tại Nhà thờ.

Tại đây, ông đã hi vọng, cuộc bầu cử sẽ diễn ra công bằng và tự do: “Hôm nay (31/3), phần lớn những người đứng đầu các nhà thờ đã nói về cuộc bầu cử tốt vào ngày mai. Và điều cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi là một bầu cử công bằng, bầu cử tự do. Nó phải bảo vệ và giữ gìn được ý chí của người dân Ukraine. Và tôi chắc chắn rằng, cuộc bầu cử sẽ được tổ chức như vậy”.

Chiến dịch tranh cử tổng thống Ukraine đã chính thức khởi động từ 3 tháng trước. Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử, lãnh đạo đảng Người phục vụ nhân dân, diễn viên hài Volodymyr Zelensky hiện đang dẫn dầu với khoảng 26-28% số phiếu ủng hộ. Sự ủng hộ của người dân với diễn hài này xuất phát từ hi vọng, ông sẽ tạo ra 1 làn gió mới cho đất nước.

Một người dân ủng hộ chia sẻ: “Rõ ràng, đất nước không thể tiếp tục như thế này. Chiến tranh không thể tiếp tục. Những vụ tham nhũng “đáng tiếc” ở Ukraine ngày nay, không thể tiếp tục. Chúng tôi thực sự hy vọng rằng một cái gì đó sẽ thay đổi sau cuộc bầu cử”.

Hai ứng cử viên hàng đầu tiếp theo là Cựu Thủ tướng, đồng thời là thủ lĩnh đảng “Batkivschina” Yulia Tymoshenko và Tổng thống đương nhiệm Poroshenko. Cho dù là hai đối thủ, song hai ứng cử viên này có quan điểm tương tự nhau về quan hệ “chiến tranh hay hòa bình” với Nga, về hội nhập NATO và EU, về nền an ninh và quan hệ với phương Tây, chỉ khác nhau ở mức độ gay gắt.

Tuy nhiên, theo quy định, ứng cử viên phải nhận được hơn 50% số phiếu cần thiết để giành chiến thắng ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Chính vì vậy, theo các chuyên gia, nhiều khả năng Ukraine sẽ phải tiến hành vòng bầu cử thứ hai, nếu không có ứng cử viên nào giành số phiếu ủng hộ quá bán tại vòng một. Kết quả chính thức của cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine, sẽ được công bố vào ngày 10/4./.

Đình Nam/VOV1

