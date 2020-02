Cuộc chiến chống covid-19: Bác sĩ Vũ Hán đóng tã, mặt hằn khẩu trang

Các nhân viên y tế ở Vũ Hán trong những bộ đồ bảo hộ khi chiến đấu với dịch viêm phổi cấp do virus corona mới gây nên phải đóng tã khi họ làm việc liên tục trong thời gian dài, cho tới khi gần như mệt lả và những vết thương ứa máu do đeo khẩu trang quá lâu hằn in trên khuôn mặt họ, South China Morning Post dẫn thông tin một buổi họp báo ở Vũ Hán cho biết ngày 12/2.

Các nhân viên y tế chuyển 1 bệnh nhân tới khu vực cách ly dành cho người nhiễm virus corona tại một bệnh viện ở Vũ Hán, tâm chấn của dịch bệnh. Ảnh: AP

"Khi các bác sĩ và y tá ở trong phòng bệnh, họ phải mặc những bộ đồ bảo hộ, không thể ăn, uống hay đi tới nhà vệ sinh", Han Ding, Phó Giám đốc Bệnh viện Cao đẳng Y Liên minh Bắc Kinh tại Bắc Kinh cho biết trong một buổi họp báo tại Vũ Hán, tâm chấn của dịch bệnh.

"Trong trường hợp muốn đi vệ sinh, họ sẽ phải đóng tã và chỉ được tắm rửa sau khi họ hoàn thành ca trực của mình", ông Han thông tin thêm.

Ông Han là một trong hàng trăm bác sĩ được đưa tới từ các khu vực ngoài Vũ Hán để hỗ trợ trong cuộc chiến ngày đêm chống lại dịch virus corona. Cho tới nay, dịch bệnh này đã khiến hơn 60.000 người nhiễm bệnh và 1.369 người tử vong trên toàn cầu với hầu hết các ca là ở Trung Quốc đại lục.

Các lãnh đạo của các đội ngũ y tế cũng chia sẻ về điều kiện làm việc khó khăn mà các nhân viên của họ phải đối mặt trong một buổi họp báo tại tỉnh Hồ Bắc.

"Mặc những bộ đồ bảo hộ vô cùng không thoải mái. Thỉnh thoảng tôi muốn gãi vì ngứa nhưng tôi không thể làm điều đó. Vì thế, chúng tôi chỉ có thể chịu đựng những bất tiện này", Phó Trưởng khoa Bệnh viện Huashan tại Thượng Hải, ông Ma Xin cho biết.

"Các bác sĩ và các y tá của chúng tôi đều có những vết dị ứng và thậm chí những vết máu trên sống mũi của họ. Những điều này là do điều kiện làm việc của họ".

Ông Han cho biết các nhân viên y tế đang làm việc ngày đêm để chữa trị cho các bệnh nhân trong điều kiện nguy kịch nhất. Các y tá làm việc trong các ca kéo dài từ 4 - 6 tiếng trong khi các bác sĩ làm việc liên tục từ 6 - 8 tiếng với các ca trực có thể kéo dài lâu hơn.

"Các bác sĩ và y tá phải mặc đồ bảo hộ lâu đến nỗi bạn có thể thấy các vết hằn trên khuôn mặt họ", bác sĩ Zhou Jun tại Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc - Nhật Bản ở Bắc Kinh cho biết.

Ông Zhou làm việc tại bệnh viện Tongji ở Vũ Hán chia sẻ các nhân viên y tế đang nỗ lực hết sức để cứu sống các bệnh nhân, hiện đang gặp những hạn chế về các trang thiết bị.

Các thiết bị hiện đại được đưa tới từ khắp Trung Quốc đóng vai trò quan trọng nhằm chống virus này, ông Ma khẳng định.

Ông cũng nói thêm rằng: "Giữa lúc thiếu một phương thuốc cụ thể để đối phó với virus này, máy hô hấp nhân tạo và tim phổi nhân tạo (ECMO) có vai trò quan trọng trong điều trị bệnh”.

Ông Zhou cho biết đội ngũ của ông đã mang theo các thiết bị hiện đại trị giá khoảng 2,15 triệu USD từ Bắc Kinh để hỗ trợ trị bệnh.

"Một số thiết bị này có giá vô cùng cao nhưng chúng đóng vai trò quan trọng trong việc chữa trị cho các bệnh nhân. Điều quan trọng nhất hiện nay là giảm tỷ lệ tử vong và tăng tỷ lệ những người được chữa khỏi", ông Zhou khẳng định./.