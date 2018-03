Cuộc chiến ngoại giao Mỹ-Nga: Sẵn sàng ra đòn cứng rắn nhất

Quyết định bất ngờ, nhưng… ít tác động

Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, các đại diện ngoại giao Nga và gia đình của họ chỉ có một tuần để rời khỏi Mỹ. Yêu cầu cứng rắn trên được phía Mỹ đưa ra trong bối cảnh chỉ một tuần trước, Tổng thống Trump đã điện đàm chúc mừng người đồng cấp Nga Putin tái đắc cử Tổng thống và tuyên bố hai nhà lãnh đạo “có kế hoạch gặp nhau trong tương lai”.

Tuy nhiên, theo các quan chức Nhà Trắng, ông Trump không đả động gì đến vụ cựu điệp viên Nga Skripal bị ám sát tại thành phố Salisbury, Anh mà phương Tây cáo buộc là “có bàn tay của Nga”. Bản thân ông Trump cũng không viết bất kỳ dòng Twitter nào về vấn đề này trong ngày đầu tuần (26/3).

Không lâu sau đó, Chính phủ Mỹ lại công bố lệnh trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Để lý giải cho quyết định đầy bất ngờ này, người phát ngôn Nhà Trắng Raj Shah cho biết: “Tổng thống Trump muốn hợp tác với Nga nhưng những hành động của họ đôi khi đã ngáng trở điều này. Vụ ám sát tại Anh và các hành động tương tự dẫn đến quyết định của Mỹ ngày hôm nay cho thấy Nga đã hành xử rất mạo hiểm và đáng xấu hổ”.

Trước đó, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân và tập đoàn của Nga bị cáo buộc tấn công mạng và can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Mỹ vẫn tránh đưa ra các lệnh trừng phạt nhằm vào các quan chức Chính phủ Nga.

Cựu quan chức CIA John Sipher nhận định, quyết định mới của phía Mỹ sẽ không gây ra nhiều ảnh hướng đến Nga: “Việc trừng phạt các nhà ngoại giao Nga sẽ không đe dọa trực tiếp đến vị thế của Tổng thống Putin. Những nỗ lực trước đó của Mỹ trong việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga gần như không thay đổi thái độ của Điện Kremlin”.

Thể hiện sự đoàn kết với EU

Theo các chuyên gia, dù được đánh giá là không tác động nhiều đến Nga, đây vẫn là hành động mạnh mẽ nhất mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra kể từ khi ông lên nắm quyền. Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump từng bị cả đảng Dân chủ và thậm chí là cả chính đảng Cộng hòa chỉ trích vì không thể hiện được “sự cứng rắn cần thiết” đối với Nga liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Thủ tướng Anh Theresa May đã lên tiếng hoan nghênh động thái “thể hiện tinh thần đoàn kết” của Mỹ và nhấn mạnh, Đã có 18 quốc gia, trong đó có 14 nước EU đã tuyên bố kế hoạch trục xuất các quan chức Nga. Tổng cộng có 100 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất- con số lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Sau đó, Australia cũng xác nhận sẽ trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga được cho là hoạt động tình báo ngầm tại nước này. Trong khi đó, New Zealand cho biết, họ chưa phát hiện ra một nhân viên tình báo nào của Nga hoạt động trong vai quan chức ngoại giao nhưng sẽ trục xuất bất kỳ đối tượng nào như vậy.

Trước tuyên bố của phía Australia và New Zealand, Thủ tướng Anh Theresa May nhấn mạnh, sự đồng lòng của các nước “là tín hiệu mạnh mẽ nhất để Nga hiểu rằng nước này không thể tiếp tục phớt lờ luật pháp quốc tế”. Bà May cũng cho biết, Anh đang điều tra kỹ lưỡng vụ ám sát cựu điệp viên Skripal.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson khẳng định: “Phản ứng mạnh mẽ mang tầm quốc tế của các đồng minh của Anh sẽ đi vào lịch sử như một cuộc trục xuất tập thể lớn nhất nhằm vào các nhân viên tình báo của Nga. Điều này giúp bảo vệ an ninh chung cho chúng ta”.

Câu trả lời từ phía Nga

Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng coi các vụ trục xuất của Mỹ, EU và các đồng minh là “hành động khiêu khích. Người phát ngôn Điện Kremlin cảnh báo phương Tây “đã mắc sai lầm” và Tổng thống Nga Putin sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về phản ứng của Nga. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia lên tiếng cho rằng, hành động của Mỹ, EU và các đồng minh là “rất đáng tiếc và rất thiếu thân thiện”.

Trước đó, Nga cũng đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc đứng đằng sau vụ ám sát cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia tại thành phố Salisbury. Cả hai được phát hiện bị bất tỉnh trong một trung tâm mua sắm ngày 4/3 và hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Trong số 60 nhân viên ngoại giao Nga bị Mỹ trục xuất có 12 người được xác nhận là nhân viên tình báo làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York. Theo Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, những người này tham gia vào các hoạt động nằm ngoài phạm vi chức trách nhiệm vụ của họ.

Ngoài việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump còn ra lệnh đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại Seattle do tòa nhà này nằm quá gần một căn cứ tàu ngầm, một nhà máy chế tạo máy bay và trụ sở nhà thầu quốc phòng Boeing. Ngoại ra, Seattle cũng được coi là nơi Nga tập trung nhiều nhân viên tình báo về cả chính trị và thương mại./.