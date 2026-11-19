Trong lời tựa báo cáo thường niên Triển vọng Năng lượng Thế giới (World Energy Outlook) vừa công bố, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), ông Fatih Birol khẳng định: cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz, bùng phát sau chiến dịch tập kích của Mỹ và Israel vào Iran cuối tháng 2/2026, đã tạo ra mối đe dọa lớn nhất trong lịch sử đối với an ninh năng lượng toàn cầu, thậm chí vượt xa quy mô của những cú sốc dầu mỏ thập niên 1970.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Cùng với nhận định người tiêu dùng đang phải gánh chịu chi phí ngày càng cao hơn, trong bối cảnh thế giới dần cạn kiệt các phương thức để giảm thiểu tác động từ cuộc xung đột Trung Đông đối với nguồn cung năng lượng, Giám đốc điều hành IEA cảnh báo tương tự như nhiều cú sốc năng lượng trước đây, cuộc khủng hoảng lần này, chắc chắn sẽ để lại những hậu quả lâu dài trên phạm vi toàn cầu.

Nhận định đáng lo ngại của IEA đưa ra trong bối cảnh Iran tiếp tục tuyên bố khóa chặt eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược của thế giới và chiếm khoảng 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Trước đó, một số báo cáo khu vực và quốc tế cũng khẳng định ngay cả trong kịch bản giao thương qua eo biển Hormuz lập tức được khơi thông, thế giới cũng cần nhiều năm nữa mới có thể lấp đầy trở lại các kho dự trữ dầu thô khổng lồ đã phải đem ra sử dụng thời gian qua, do gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz.