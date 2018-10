20 bức ảnh đẹp nhất Cuộc thi ảnh Thiên nhiên hoang dã 2018

"Đi đêm" của tác giả Vegard Lødøen, Na Uy, thể loại ảnh động vật trong môi trường thiên nhiên. "Tắm khói" của tác giả Tom Kennedy, Ireland, thể loại ảnh Động vật hoang dã đô thị. "Những con voi trong Chạng vạng" của tác giả Frans Lanting, Hà Lan, đoạt giải Thành tựu trọn đời của năm. "Những con cú trong ống" của tác giả Arshdeep Singh, Ấn Độ. "Cool Cat" (tạm dịch: Con mèo cực ngầu) của tác giả Isak Pretorius, Nam Phi, thể loại Chân dung động vật. "City Fisher" của tác giả Felix Heintzenberg, Đức / Thụy Điển, thể loại Động vật hoang dã đô thị. "Ahead In The Game" của tác giả Nicholas Dyer, Vương quốc Anh, được đánh giá cao, thuộc thể loại ảnh Hành vi của Động vật có vú. "Kuhirwa Mourns Her Baby" (Tạm dịch: Vượn Kuhirwa khóc thương hài nhi) của tác giả Ricardo Núñez Montero, Tây Ban Nha, đoạt giải thể loại ảnh Hành vi của Động vật có vú. "Quickstep Argentina" (Tạm dịch: Bước nhanh Argentina) của tác giả Darío Podestá, Argentina, được đánh giá cao, thể loại Chân dung động vật. "Một con gấu trên bờ" của tác giả Sergey Gorshkov, Nga, được đánh giá cao, thể loại Động vật trong môi trường thiên nhiên. "The Bigger Bite" (Tạm dịch: Miếng ngoạm lớn) của tác giả Chris Brunskill, Vương quốc Anh, được đánh giá cao, thể loại Hành vi của Động vật có vú "Chuyến thăm trường học" của tác giả Adrian Bliss, Anh, thể loại Động vật hoang dã đô thị. "Home On The Range" (Tạm dịch: Về nhà cùng đồng loại) của tác giả Karine Aigner, Mỹ, thể loại Động vật hoang dã đô thị. "Cặp đôi vàng" của tác giả Marsel Van Oosten, Hà Lan, đoạt giải Grand Title. "Thế giới nhỏ" của tác giả Carlos Perez Naval, Tây Ban Nha, được đánh giá cao, giải thưởng dành cho tác giả trẻ 11–14 tuổi. "Eye To Eye" (Tạm dịch: Mắt qua mắt) của tác giả Emanuele Biggi, Italia, được đánh giá cao, thể loại Động vật trong môi trường thiên nhiên. "Kitten Combat" (Tạm dịch: Đấu tay đôi) của tác giả Julius Kramer, Đức, Thể loại ảnh Hành vi của động vật có vú. "Lounging Leopard" (Tạm dịch: Phút thư giãn của chú báo hoa), của tác giả Skye Meaker, Nam Phi, giải thưởng dành cho Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã trẻ của năm. "One In A Million" của tác giả Morgan Heim, Mỹ, được đánh giá cao, thể loại Ảnh báo chí về động vật hoang dã. "Hoàng hôn phản chiếu" của tác giả Sri Ram Mohan Akshay Valluru, Ấn Độ, được đánh giá cao, giải thưởng dành cho nhiếp ảnh gia trẻ 15–17 tuổi.

