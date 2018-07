Ảnh: Ám ảnh gương mặt những bé gái ôm búp bê trong Thế chiến thứ 2

Bức chân dung một bé gái người Do Thái đang giữ chặt con búp bê bằng gốm được chụp vào năm 1939. Cô bé trong hình là Suzanne Carola Hochherr. Bức ảnh này được chụp tại Amsterdam vào năm 1941, 1 năm trước khi em mất tại Trại tập trung Auschwitz. Hai chị em cô bé người Do Thái Eva and Leana Münzer tạo dáng chụp ảnh cùng búp bê. Bố mẹ các em đã gửi các em cho một gia đình theo đạo Thiên Chúa Giáo chăm sóc. Tuy nhiên, người chồng của gia đình này đã tố cáo vợ và hai cô bé khiến cả 3 người bị bắt và đưa tới Westerbork. Ngày 8/2/1944, hai bé gái này bị chuyển tới Trại tập trung Auschwitz rồi bị giết hại 3 ngày sau đó. Marion Bassfrend chụp ảnh cùng búp bê ở Anh vào năm 1938. Bố mẹ của em đã bị Đức Quốc xã giết hại vào tháng 11/1941 tại Kaunas. Bức ảnh này chụp bé gái Trudy Shёnfild vào năm 1941 tại Amsterdam sau khi em được người dì Mimi cứu sống. Bé gái người Anh đang an ủi búp bê ngay trên đống đổ nát của ngôi nhà của gia đình em bị bom phá hủy vào năm 1940. Một cô bé đang ôm búp bê ngủ trên ghế vào ngày 3/6/1945. Bé gái này là một trong những trẻ tị nạn mới chuyển đến của chương trình Kindertransport. Đây là hình ảnh những trẻ em Do Thái trong chiến dịch Kindertransport. Sứ mệnh của chương trình này là đưa những trẻ em Do Thái từ các khu vực ở châu Âu bị Đức Quốc xã chiếm giữ tới Anh. Có 8 cuộc hành trình nhân đạo như vậy đã được thực hiện, bắt đầu từ tháng 11/1937. Bức ảnh này được chụp vào năm 1938. Trong suốt thời gian chiến tranh, cô bé Tsivya Perelmuter đã sống trong một khu nhà của người Do Thái ở thành phố Lodz, Ba Lan. Bé gái Ita Keller được một người Ba Lan là Tadeusz Kobilko nhận nuôi. Trong suốt Thế chiến thứ 2, có hàng triệu trẻ em phải sống xa cha mẹ. Cô bé người Đức gốc Do Thái Myriam Manasse chụp ảnh cùng những con búp bê vào thời điểm 1 năm trước khi em bị trục xuất và chết. Bé gái Rachel Katz nói tạm biệt với những con búp bê tại Almelo vào năm 1942. Cha của Blanche Karakovsky đã chết tại Trại tập trung Auschwitz. Cô bé và mẹ của mình đã phải trốn trong những nông trại ở Paris cho đến ngày chiến tranh kết thúc. Lễ Purim của người Do Thái được tổ chức tại một trại trẻ mồ côi ở Lodz, Ba Lan vào ngày 28/12/1948. Những em bé ở đây được các gia đình Thiên Chúa giáo che giấu và bảo vệ trong suốt chiến tranh. Một bé gái người Do Thái chụp ảnh cùng búp bê và xe đồ chơi./.

