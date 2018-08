Ảnh: Băng cướp táo tợn tấn công siêu thị, "bốc" cả máy ATM lên ô tô

Bảy tay súng đã xông vào một siêu thị ở Đông Cape, Nam Phi, vào sáng 1/8 vừa qua và chĩa súng vào các khách hàng. Bọn cướp đã bắn vài phát súng hăm dọa. Người dân trong siêu thị bị một phen hoảng loạn. Họ quỳ gối xuống sàn nhà... ... hoặc tìm nơi ẩn nấp. Hình ảnh các tên cướp bịt mặt và mang súng ngắn, được camera an ninh tại siêu thị ghi lại. Bọn cướp lái cả xe ô tô vào bên trong siêu thị để đưa ATM lên đó. Chúng bắt đầu rút phích cắm của một máy rút tiền ATM ở bên trong siêu thị. Môt số tên trong toán cướp xoay vần chiếc ATM tiến về chiếc ô tô đang đợi sẵn. Lũ cướp bắt đầu hò nhau để nâng ATM lên chiếc xe ô tô bán tải. Chiếc ATM khá nặng nhưng bọn cướp khá thành thục trong việc di chuyển máy rút tiền này. Từ từ hạ máy ATM lên thùng xe bán tải. Một tên cướp đã bắn vào một trong các camera an ninh tại đây. Máy ATM này mới được nạp đầy tiền vào sáng hôm đó và chứa một lượng tiền tương đương 33.800 USD. Chiếc máy ATM này thuộc sở hữu của cơ quan phúc lợi xã hội Nam Phi. Một viên cảnh sát Nam Phi cho biết, lũ cướp dùng biển số xe giả. Cơ bản “xong việc”, cả bọn bắt đầu nhảy lên xe để tẩu thoát. Cảnh sát đang nghiên cứu kỹ camera an ninh để điều tra về vụ việc. Chiếc xe ô tô của bọn cướp ATM rời khỏi hiện trường. b6ed5f6549943627b8fadd04f1c0bbf8/5b66f745/2018_08_03/1bk6qYJmfyo/cuop_khuan_ATM_o_Nam_Phi_82018_by_Citizen_Motoring_YouTube.mp4

