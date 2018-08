Ảnh: Bật mí những sự thật thú vị về các Đệ nhất phu nhân Mỹ

Bà Louisa Adams sinh năm 1775 ở London là phu nhân của Tổng thống John Quincy Adams. Bà là Đệ nhất phu nhân đầu tiên không sinh ra ở Mỹ và có lẽ là duy nhất cho đến khi bà Melania Trump sinh ở Slovenia năm 1970 trở thành Đệ nhất phu nhân hiện nay. Đệ nhất phu nhân Nancy Reagan từng là một diễn viên Hollywood vào những năm 1940, 1950. Bà thậm chí từng xuất hiện trong những bộ phim như Donovan's Brain, Night Into Morning, Hellcats of the Navy và đóng cùng bạn diễn chính là người chồng Tổng thống tương lai của mình. Bà Barbara Bush và Abigail Adams là những Đệ nhất phu nhân duy nhất vừa là vợ, vừa là mẹ của Tổng thống Mỹ. Bà Adams là vợ của Tổng thống John Adams và là mẹ của Tổng thống John Quincy Adams. Bà Michelle Obama và bà Eleanor Roosevelt là hai người cao nhất trong số các Đệ nhất phu nhân Mỹ. Những cây anh đào ở Washington DC là do Đệ nhất phu nhân Helen Taft, vợ của Tổng thống William Howard Taft mang về sau chuyến thăm Nhật Bản năm 1912. Thị trưởng thủ đô Tokyo đã gửi tặng Đệ nhất phu nhân Mỹ 2.000 cây anh đào để bà có thể trồng chúng khắp thủ đô Washington. Sau khi Tổng thống Woodrow Wilson bị bệnh năm 1919, người vợ thứ hai của ông là bà Edith đã phụ trách nhiều công việc. Bà xử lý các văn bản chính thức và thậm chí từng sa thải Ngoại trưởng Mỹ trong một cuộc họp mà không có sự xuất hiện của Tổng thống. Đệ nhất phu nhân cũng bị chỉ trích gay gắt về cách lãnh đạo của mình và việc lừa dối công chúng về bệnh tình của chồng bà. Đệ nhất phu nhân Mamie Eisenhower yêu màu hồng đến nỗi bà từng mặc chiếc váy đính 2.000 viên thạch anh hồng trong lễ nhậm chức của chồng năm 1953 và trang trí mọi thứ từ nhà bếp tới giấy dán tường đều màu hồng. Đệ nhất phu nhân Betty Ford là một trong những người nổi tiếng đầu tiên công khai về "cuộc chiến" của bản thân về việc từ bỏ rượu và thuốc giảm đau. Bà Martha Washington là người phụ nữ duy nhất xuất hiện trên đồng tiền Mỹ. Từ năm 1886 - 1891, Đệ nhất phu nhân đầu tiên của nước Mỹ xuất hiện trên đồng 1 USD cùng với chồng bà là Tổng thống George Washington. Pat Nixon là Đệ nhất phu nhân đầu tiên của Mỹ mặc quần trước công chúng. Năm 1972, vào thời gian cao điểm của phong trào phụ nữ, bà đã mặc một chiếc quần màu hồng trong sự kiện thời trang của các nhà thiết kế hàng đầu Mỹ. Bà Jacqueline Kennedy là Đệ nhất phu nhân duy nhất thắng giải Emmy - một giải thưởng phim truyền hình. Ida McKinley, vợ của Tổng thống William McKinley bị ốm nặng và thường phải nằm trên giường trong suốt thời gian chồng bà đương nhiệm. Tuy nhiên, bà vẫn đan móc được hơn 3.500 đôi dép đi trong nhà để quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Bà Bess Truman (ngoài cùng bên trái) là Đệ nhất phu nhân sống thọ nhất trong lịch sử nước Mỹ, bà mất vào tháng 10/1982 ở tuổi 97 vì bệnh tim. Đệ nhất phu nhân Hilary Clinton đã giành giải Grammy cho phiên bản audio cuốn sách "It takes a village" của bà. Bà Grace Coolidge từng là giáo viên dạy cho trẻ em bị điếc trước khi trở thành Đệ nhất phu nhân. Đệ nhất phu nhân Melania Trump nổi tiếng với việc thông thạo nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Serbia và tiếng Đức. Bà Ellen Wilson - vợ của Tổng thống Woodrow Wilson từng là một họa sỹ. Trước khi trở thành Đệ nhất phu nhân, bà từng mở một cuộc triển lãm 50 bức tranh phong cảnh ở Philadelphia, Mỹ. Tổng thống George H.W. và phu nhân Barbara Bush đã bên nhau trong suốt 73 năm cho đến khi Đệ nhất phu nhân qua đời năm 2018. Đây là cặp đôi có cuộc hôn nhân kéo dài nhất trong lịch sử các đời Tổng thống Mỹ. Bà Helen Taft là Đệ nhất phu nhân đầu tiên lái ô tô, tự viết tiểu sử bản thân và hút thuốc lá một cách công khai. Bà Edith Kermit Carow và Tổng thống Teddy Roosevelt từng là một cặp thanh mai trúc mã từ khi còn nhỏ nhưng khi ông Teddy học đại học, mối quan hệ của hai người kết thúc. Ông đã cưới một người phụ nữ khác năm 1880 cho đến khi người vợ đầu mất 2 năm thì Teddy và Edith quyết định nối lại tình xưa và kết hôn với nhau. Vợ của Tổng thống William McKinley - bà Ida là Đệ nhất phu nhân đầu tiên thăm chính thức một quốc gia nước ngoài khi bà tới Mexico năm 1901. Việc Đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter thường ngồi dự trong các cuộc họp nội các khiến bà nhận phải nhiều chỉ trích. Năm 1979, tạp chí Time đã gọi bà là "người quyền lực thứ hai nước Mỹ". Tổng thống Grover Cleveland gặp và cưới bà Frances khi ông đã là Tổng thống. Ở tuổi 21, bà Frances là Đệ nhất phu nhân trẻ nhất nước Mỹ và là người đầu tiên sinh con ở Nhà Trắng. Lucy Hayes là phu nhân của Tổng thống Mỹ thứ 19 Rutherford B. Hayes. Bà đã cấm sử dụng các loại đồ uống có cồn trong Nhà Trắng nên Đệ nhất phu nhân này còn có biệt danh là quý bà "Lucy nước chanh". Bà Abigail Adams là Đệ nhất phu nhân đầu tiên sống trong Nhà Trắng. Bà từng nhắc nhở chồng mình là Tổng thống John Adams hãy "nhớ đến những người phụ nữ" khi ông viết Tuyên ngôn độc lập. Đệ nhất phu nhân Eleanor Roosevelt từ chối sự bảo vệ của Sở Mật vụ Hoa Kỳ bởi bà đã học bắn súng và luôn mang theo một khẩu súng ngắn bên mình trong các chuyến đi./

