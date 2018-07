Ảnh: Các lá cờ tranh cử của Tổng thống Trump được may ở Trung Quốc

Những lá cờ màu đỏ, trắng, xanh dùng cho chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ 2 của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chờ chuyển sang Mỹ. Những lá cờ này được may ở miền đông Trung Quốc. Cờ của ông Trump được may tại một nhà máy (chuyên về sản xuất cờ) ở tỉnh An Huy. Cờ in khẩu hiệu tranh cử nhiệm kỳ 2 của ông: “Giữ cho nước Mỹ vĩ đại!”. Nhà máy Cờ Jiahao này tính từ tháng 3 đến nay đã may được khoảng 90.000 lá cờ - một con số lớn bất thường vào thời điểm này. Quản lý nhà máy cho hay, đây có thể là do người ta đang tận dụng giá cờ thấp vào lúc này. Chính quyền Tổng thống Mỹ đã áp thuế lên 34 tỷ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Sau khi Trung Quốc trả đũa, Washington tuyên bố áp thuế tiếp với 200 tỷ USD hàng hóa nhập từ quốc gia Đông Á này. Họ còn đe dọa sẽ đánh thuế tất cả hàng hóa Trung Quốc xuất sang Mỹ, kể cả cờ. Nhà máy Cờ Jiahao đã sản xuất cờ cho ông Trump kể từ khi ông ứng cử nhiệm kỳ 1, với khẩu hiệu “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” (Make America Great again). Quản lý Yao của nhà máy cho biết, doanh số bán ra đã rất tốt kể từ năm 2015. Ngoài cờ Trump, nhà máy Jiahao còn sản xuất quốc kỳ Mỹ và quốc kỳ nhiều nước khác nữa và cờ chuyên biệt của các nhóm, tổ chức, như cờ dành cho người đồng tính. Quản lý Yao nói, nếu ông Trump tiếp tục yêu cầu tăng thuế quan với hàng Trung Quốc thì có thể nhà máy của bà sẽ không nhận đơn đặt hàng sản xuất cho Mỹ như thế này nữa. Tuy nhiên, nữ thợ may Sun Lijun thì chẳng bận tâm chút nào đến cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Cô nói, “Thuế Mỹ sẽ có tác động nhất định lên Trung Quốc nhưng chúng tôi không lo, vì hàng ngày chúng tôi còn sản xuất cờ cho nhiều nước khác”. Các công nhân đang miệt mài làm việc trong xưởng may, chuẩn bị cờ cho chiến dịch tái tranh cử của ông Trump vào năm 2020. Cờ dành cho Tổng thống Trump nhưng những lá cờ như thế này trong tương lai có thể hứng chịu những mức thuế trừng phạt từ chính... ông Trump./.

