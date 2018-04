Ảnh: Các nghệ sĩ và võ sĩ Hàn Quốc đặt chân xuống lãnh thổ Triều Tiên

Ban nhạc nữ nổi tiếng Red Velvet của Hàn Quốc tạo dáng trong lúc phát biểu trước khi bay sang Triều Tiên, vào hôm 31/3. Ảnh: AP. Chuyến biểu diễn này cho thấy mối quan hệ ấm dần lên giữa 2 miền Triều Tiên trong thời gian qua. Ảnh: AP. Các thành viên trong đoàn nghệ thuật Hàn Quốc có mặt tại sân bay quốc tế Gimpo ở Seoul, Hàn Quốc, để chuẩn bị bay sang Triều Tiên. Ảnh: AP. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Do Jong-whan tới sân bay Bình Nhưỡng ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Ảnh: AP. Cảnh tượng tại sân bay Bình Nhưỡng trong lãnh thổ Triều Tiên. Ảnh: AP. Các chiêu đãi viên xinh đẹp của Triều Tiên phục vụ trà tại sân bay Bình Nhưỡng. Ảnh: AP. Các thành viên của đoàn nghệ thuật và đoàn trình diễn võ Taekwondo của Hàn Quốc chụp ảnh khi vừa có mặt tại sân bay Bình Nhưỡng. Ảnh: AP. Các nghệ sĩ Hàn Quốc (bên phải) nói chuyện vui vẻ với người Triều Tiên tại sân bay Bình Nhưỡng. Ảnh: AP. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Do Jong-whan (hàng trước, bên trái) tới một khách sạn ở Bình Nhưỡng. Ảnh: AP. Nữ nghệ sĩ K-pop Seohyun tiến vào khách sạn tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap. Thành viên của ban nhạc nữ Hàn Quốc Red Velvet. Ảnh: Yonhap. Phía Triều Tiên đã tổ chức đón tiếp chu đáo các nghệ sĩ Hàn Quốc. Ảnh: AP. Toàn bộ đoàn Hàn Quốc gồm 120 thành viên, do Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Do Jong-whan dẫn đầu. Ảnh: AP. Chuyến bay của họ bắt đầu vào lúc 10h30 giờ địa phương và tới nơi vào 11h30. Ảnh: AP. Máy bay chở nghệ sĩ, võ sĩ, nhà báo và quan chức Hàn Quốc đã bay thẳng từ Seoul qua Hoàng Hải sang Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap./.

