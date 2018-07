Ảnh: Châu Âu vật vã với đợt nắng nóng đổ lửa tháng 7/2018

Một nhóm người Anh làm mát cơ thể bằng cách nhảy xuống ao bên trong công viên Hampstead Heath, London. Nước Anh đang trải qua đợt nắng nóng lịch sử. Người đi tắm biển ở bờ biển Baltic tại thành phố Travemuende miền bắc nước Đức. Phi thân xuống một con kênh ở trung tâm thủ đô Brussels, Bỉ. Ở Italy, nhiệt độ cũng lên tới 40 độ C. Du khách lấy hơi mát từ đài phun nước Trevi ở trung tâm thủ đô Rome. Cậu bé cởi trần đang cố làm mát cạnh vòi phun nước ở Brussels. Người phụ nữ này đang ngồi tạm trên một bãi tắm ở South Wales, Liên hiệp Vương quốc Anh. Khu vực đài phun nước trước tháp Eiffel trở thành một thiên đường lý tưởng để tránh “sóng nhiệt” ở thủ đô Paris của Pháp. Người phụ nữ này đang xịt nước lên mặt để làm dịu cái nóng. Bãi biển Bournemouth của nước Anh đông nghịt người. Các thanh niên Đức nhảy xuống hồ Zug ở Thụy Sĩ để tránh nóng. Tận dụng những tia nước mát lạnh gần Phủ Thủ tướng Đức ở Berlin. Ô che mát tại một bãi tắm ven hồ ở Berlin. Ảnh chụp từ thiết bị bay không người lái ghi cảnh một bãi tắm công cộng ở hồ Wannsee, Berlin, Đức. “Nước mát quá, mát quá”. Tại đài phun nước trước tháp Eiffel ở Paris. Tắm mát cho một chú heo vòi tại một vườn thú ở miền bắc nước Đức. Nhiệt độ ở đây là 35 độ C. Thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Có lẽ do độ ẩm không lớn như ở Nam Á và Đông Á nên các phụ nữ Đức này vẫn tranh thủ tắm nắng được. Một góc chụp khác về khu đài phun nước Fontaine du Trocadero ở Paris. Che nắng bằng ô ở trung tâm Rome, Italy./.

Một nhóm người Anh làm mát cơ thể bằng cách nhảy xuống ao bên trong công viên Hampstead Heath, London. Nước Anh đang trải qua đợt nắng nóng lịch sử. Người đi tắm biển ở bờ biển Baltic tại thành phố Travemuende miền bắc nước Đức. Phi thân xuống một con kênh ở trung tâm thủ đô Brussels, Bỉ. Ở Italy, nhiệt độ cũng lên tới 40 độ C. Du khách lấy hơi mát từ đài phun nước Trevi ở trung tâm thủ đô Rome. Cậu bé cởi trần đang cố làm mát cạnh vòi phun nước ở Brussels. Người phụ nữ này đang ngồi tạm trên một bãi tắm ở South Wales, Liên hiệp Vương quốc Anh. Khu vực đài phun nước trước tháp Eiffel trở thành một thiên đường lý tưởng để tránh “sóng nhiệt” ở thủ đô Paris của Pháp. Người phụ nữ này đang xịt nước lên mặt để làm dịu cái nóng. Bãi biển Bournemouth của nước Anh đông nghịt người. Các thanh niên Đức nhảy xuống hồ Zug ở Thụy Sĩ để tránh nóng. Tận dụng những tia nước mát lạnh gần Phủ Thủ tướng Đức ở Berlin. Ô che mát tại một bãi tắm ven hồ ở Berlin. Ảnh chụp từ thiết bị bay không người lái ghi cảnh một bãi tắm công cộng ở hồ Wannsee, Berlin, Đức. “Nước mát quá, mát quá”. Tại đài phun nước trước tháp Eiffel ở Paris. Nhiệt độ ở đây là 35 độ C. Tắm mát cho một chú heo vòi tại một vườn thú ở miền bắc nước Đức.ở đây là 35 độ C. Thủ đô Stockholm của Thụy Điển. độ ẩm không lớn như ở Nam Á và Đông Á nên các phụ nữ Đức này vẫn tranh thủ tắm nắng được. Có lẽ dokhông lớn như ở Nam Á và Đông Á nên các phụ nữ Đức này vẫn tranh thủ tắm nắng được. Một góc chụp khác về khu đài phun nước Fontaine du Trocadero ở Paris. Che nắng bằng ô ở trung tâm Rome, Italy./.