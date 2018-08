Ảnh: Chọc giận bò bison khổng lồ Mỹ, chàng trai suýt nhận "trái đắng"

Lindsey Jones và gia đình đang lái xe qua Công viên Quốc gia Yellowstone (Mỹ) thì phải dừng lại khi thấy một người đàn ông và một chú bò bison to lớn đầy lông lá đối đầu nhau giữa đường. Bò bison Mỹ trưởng thành có thể nặng đến hơn 900kg, khắp người phủ đầy lông với phần đầu và vai lớn, trông tựa như có họ hàng với voi ma mút. Thế nhưng người đàn ông kia dường như không những không nao núng trước chú bò khổng lồ mà còn có ý giễu cợt nó. Lindsey Jones lập tức rút điện thoại ra và ghi lại hình ảnh hưởng đàn ông chậm rãi bước sang đường, tiến lại gần chú bò bison và đấm ngực khiêu khích con “quái thú” kia. Chú bò bison đã chú ý đến người đàn ông và ngay lập tức quay lại chuẩn bị tấn công. Không lùi bước, người đàn ông lại giễu cợt chú bò một lần nữa khiến nó bị kích động mạnh hơn. Vừa quay video, Lindsey Jones vừa hét lên: “Ôi trời tôi không thể nhìn thêm nữa”! Một người khác ngồi cùng xe với Jones cũng hét: “Hãy ra khỏi đó đi”. May mắn cho người đàn ông là chú bò bison nhanh chóng “mất hứng” trả đũa và quay đi. Người đàn ông vẫn còn nhìn theo chú bò lần cuối trước khi trở về xe để đi tiếp. Mọi chuyện diễn ra trên đường 2 chiều khiến giao thông đình trệ trong phút chốc. Video này đã được Jones chia sẻ trên Facebook và nhận được hơn 1 triệu lượt xem. a81a4f003464f2e19452d84ad7448677/5b66f9e3/2018_08_03/WUq0fswuusaUewolg2nzYA/Choc_gian_bo_Bison.mp4 Từ đầu năm đến nay đã có 2 người bị thương vì bò bison ở Công viên Quốc gia Yellowstone. Trong đó có bà Kim Hancock, 59 tuổi, bị húc khi có người đi cùng nhóm bước vào phạm vi 5m quanh chú bò. Trong khi đó, khoảng cách an toàn ít nhất là 23m. Khoảng cách an toàn đối với gấu và sói ở đây là 30m. “Các loài vật ở Yellowstone rất hoang dã và khó đoán dù trông chúng có vẻ bình tĩnh ra sao” – Hướng dẫn của công viên quốc gia này cho ghi rõ./.

