Ảnh: Cuộc sống của gia đình cựu Tổng thống Obama sau khi rời Nhà Trắng

Sau 8 năm làm việc trong Nhà Trắng, cựu Tổng thống Obama và gia đình đã quay trở về cuộc sống bình thường vào năm 2017. Đến nay, mỗi người trong gia đình ông đều có những hoạt động riêng của mình. Ngày 16/7, cựu Tổng thống Mỹ về thăm quê nhà Kenya lần đầu tiên kể từ khi ông rời nhiệm sở. Tại đây, ông đã có bài phát biểu nhân buổi khai trương trung tâm cứu hộ Sauti Kuu gần làng Nyangoma Kogelo, huyện Siaya, tây Kenya. Cựu Tổng thống Obama thân thiện trò chuyện với các em nhỏ trên đường tới tham dự sự kiện khai trương trung tâm cứu hộ Sauti Kuu. Ông Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bắt tay nhau trước một nhà hàng sushi ở khu mua sắm Ginza, Tokyo ngày 25/3. Ông Obama đứng trước bức chân dung của chính mình và vợ mình trong một buổi lễ kỷ niệm ở Triển lãm ảnh Quốc gia Smithsonian ngày 12/2 tại Washington DC. Kehinde Wiley là người đã vẽ bức chân dung cựu Tổng thống trong khi Amy Sherald là tác giả của bức chân dung cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Hoàng tử Harry phỏng vấn cựu Tổng thống Obama trên chương trình Today của BBC Radio 4 phát sóng ngày 27/12/2017. Khoảnh khắc hào hứng của ông Obama và Hoàng tử Harry khi xem trận bóng rổ của các vận động viên ngồi xe lăn trong sự kiện thể thao Invictus Games ở Toronto, Canada. Cựu Tổng thống Obama và Phu nhân trong Hội nghị thượng đỉnh Quỹ Obama ngày 31/10/2017 tại Chicago. Sau khi rời Nhà Trắng, cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama dành thời gian tham gia các hoạt động xã hội và các chương trình truyền hình. Bức ảnh trên là cuộc trò chuyện giữa bà Michelle và người dẫn chương trình David Letterman tại Trung tâm Streicker ngày 25/10/2017 ở New York. Cựu Đệ nhất phu nhân Michelle tham gia một hội nghị về phụ nữ ở Denver, bang Colorado. Tại đây, bà đã chia sẻ rằng: "Sau 8 năm phục vụ tận tâm cho đất nước này, vẫn có những người không nhìn nhận những gì tôi làm được chỉ vì màu da của tôi". Bà Michelle Obama phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ Mỹ 2018 ngày 5/5 ở Los Angeles, California. Cựu Đệ nhất phu nhân xuất hiện rạng ngời vẫy tay chào sau khi rời nhà hàng Upland ở New York. Hình ảnh hai vợ chồng ông Obama sau khi rời Trung tâm triển lãm nghệ thuật quốc gia ở Washington. Các cựu Tổng thống Mỹ Obama, George W.Bush và Clinton chụp ảnh cùng nhau khi tham gia giải golf Cup Tổng thống ở New Jersey, Mỹ ngày 28/9/2017. Cựu Tổng thống Obama tham quan quần thể Đền Prambanan ở Yogyakarta, Indonesia trong kỳ nghỉ 10 ngày đến quốc gia này vào tháng 6/2017. Ông Obama thân thiện vẫy chào mọi người. Đi cùng cựu Tổng thống trong chuyến thăm Đền Borobudur ở Magelang, Indonesia còn có cô con gái lớn Malia (váy xanh) và vợ ông - bà Michelle (áo trắng). Con gái cựu Tổng thống Obama là Sasha (bên trái) và Malia Obama (bên phải) khi mặc những chiếc sarong màu vàng truyền thống trong chuyến du lịch tới Indonesia. Gia đình Obama tận hưởng khoảnh khắc bơi thuyền trên sông Ayung ở Bali, Indonesia trong kỳ nghỉ hè năm 2017. Cựu Tổng thống Mỹ trò chuyện với Thủ tướng Canada Justin Trudeau trong một nhà hàng nhân chuyến thăm Canada của ông Obama để tham dự sự kiện do Phòng thương mại Montreal tổ chức ngày 6/6/2017. Quỹ Obama sau đó cũng đăng tải dòng tweet rằng hai ông đang thảo luận về "cam kết chia sẻ để phát triển thế hệ lãnh đạo nối tiếp". Ông Obama nhận Giải thưởng Truyền thông Đức 2016 tại Baden-Baden, Đức vào tháng 5/2017. Cựu Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong một buổi thảo luận về dân chủ và trách nhiệm toàn cầu ở Berlin năm 2017. Cựu Tổng thống Obama và phu nhân trong kỳ nghỉ hè ở Italy. Con gái lớn cựu Tổng thống Obama xuất hiện vui vẻ và trẻ trung ở khu Tribeca, thành phố New York ngày 29/3/2017. Malia Obama tươi tắn và năng động trên đường phố New York. Cựu Tổng thống Mỹ và con gái lớn Malia chụp ảnh cùng các diễn viên Danny DeVito (người ngồi hàng trước), Mark Ruffalo (thứ 3 từ trái sang, đứng hàng sau), Jessica Hecht và Tony Shalhoub (phải) ngày 24/2/2017. Ông Obama vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ trên đảo Moskito của nhà tỷ phú Richard Branson - một hòn đảo nằm trong quần đảo Virgin thuộc Anh. Khoảnh khắc thân thiết của ông Obama và nhà tỷ phú Branson trên đảo Moskito ngày 7/2/2017./.

Sau 8 năm làm việc trong Nhà Trắng, cựu Tổng thống Obama và gia đình đã quay trở về cuộc sống bình thường vào năm 2017. Đến nay, mỗi người trong gia đình ông đều có những hoạt động riêng của mình. Ngày 16/7, cựu Tổng thống Mỹ về thăm quê nhà Kenya lần đầu tiên kể từ khi ông rời nhiệm sở. Tại đây, ông đã có bài phát biểu nhân buổi khai trương trung tâm cứu hộ Sauti Kuu gần làng Nyangoma Kogelo, huyện Siaya, tây Kenya. Cựu Tổng thống Obama thân thiện trò chuyện với các em nhỏ trên đường tới tham dự sự kiện khai trương trung tâm cứu hộ Sauti Kuu. Ông Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bắt tay nhau trước một nhà hàng sushi ở khu mua sắm Ginza, Tokyo ngày 25/3. Ông Obama đứng trước bức chân dung của chính mình và vợ mình trong một buổi lễ kỷ niệm ở Triển lãm ảnh Quốc gia Smithsonian ngày 12/2 tại Washington DC. Kehinde Wiley là người đã vẽ bức chân dung cựu Tổng thống trong khi Amy Sherald là tác giả của bức chân dung cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Hoàng tử Harry phỏng vấn cựu Tổng thống Obama trên chương trình Today của BBC Radio 4 phát sóng ngày 27/12/2017. Khoảnh khắc hào hứng của ông Obama và Hoàng tử Harry khi xem trận bóng rổ của các vận động viên ngồi xe lăn trong sự kiện thể thao Invictus Games ở Toronto, Canada. Cựu Tổng thống Obama và Phu nhân trong Hội nghị thượng đỉnh Quỹ Obama ngày 31/10/2017 tại Chicago. Sau khi rời Nhà Trắng, cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama dành thời gian tham gia các hoạt động xã hội và các chương trình truyền hình. Bức ảnh trên là cuộc trò chuyện giữa bà Michelle và người dẫn chương trình David Letterman tại Trung tâm Streicker ngày 25/10/2017 ở New York. Cựu Đệ nhất phu nhân Michelle tham gia một hội nghị về phụ nữ ở Denver, bang Colorado. Tại đây, bà đã chia sẻ rằng: "Sau 8 năm phục vụ tận tâm cho đất nước này, vẫn có những người không nhìn nhận những gì tôi làm được chỉ vì màu da của tôi". Bà Michelle Obama phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ Mỹ 2018 ngày 5/5 ở Los Angeles, California. Cựu Đệ nhất phu nhân xuất hiện rạng ngời vẫy tay chào sau khi rời nhà hàng Upland ở New York. Hình ảnh hai vợ chồng ông Obama sau khi rời Trung tâm triển lãm nghệ thuật quốc gia ở Washington. Các cựu Tổng thống Mỹ Obama, George W.Bush và Clinton chụp ảnh cùng nhau khi tham gia giải golf Cup Tổng thống ở New Jersey, Mỹ ngày 28/9/2017. Cựu Tổng thống Obama tham quan quần thể Đền Prambanan ở Yogyakarta, Indonesia trong kỳ nghỉ 10 ngày đến quốc gia này vào tháng 6/2017. Ông Obama thân thiện vẫy chào mọi người. Đi cùng cựu Tổng thống trong chuyến thăm Đền Borobudur ở Magelang, Indonesia còn có cô con gái lớn Malia (váy xanh) và vợ ông - bà Michelle (áo trắng). Con gái cựu Tổng thống Obama là Sasha (bên trái) và Malia Obama (bên phải) khi mặc những chiếc sarong màu vàng truyền thống trong chuyến du lịch tới Indonesia. Gia đình Obama tận hưởng khoảnh khắc bơi thuyền trên sông Ayung ở Bali, Indonesia trong kỳ nghỉ hè năm 2017. Cựu Tổng thống Mỹ trò chuyện với Thủ tướng Canada Justin Trudeau trong một nhà hàng nhân chuyến thăm Canada của ông Obama để tham dự sự kiện do Phòng thương mại Montreal tổ chức ngày 6/6/2017. Quỹ Obama sau đó cũng đăng tải dòng tweet rằng hai ông đang thảo luận về "cam kết chia sẻ để phát triển thế hệ lãnh đạo nối tiếp". Ông Obama nhận Giải thưởng Truyền thông Đức 2016 tại Baden-Baden, Đức vào tháng 5/2017. Cựu Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong một buổi thảo luận về dân chủ và trách nhiệm toàn cầu ở Berlin năm 2017. Cựu Tổng thống Obama và phu nhân trong kỳ nghỉ hè ở Italy. Con gái lớn cựu Tổng thống Obama xuất hiện vui vẻ và trẻ trung ở khu Tribeca, thành phố New York ngày 29/3/2017. Malia Obama tươi tắn và năng động trên đường phố New York. Cựu Tổng thống Mỹ và con gái lớn Malia chụp ảnh cùng các diễn viên Danny DeVito (người ngồi hàng trước), Mark Ruffalo (thứ 3 từ trái sang, đứng hàng sau), Jessica Hecht và Tony Shalhoub (phải) ngày 24/2/2017. Ông Obama vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ trên đảo Moskito của nhà tỷ phú Richard Branson - một hòn đảo nằm trong quần đảo Virgin thuộc Anh. Khoảnh khắc thân thiết của ông Obama và nhà tỷ phú Branson trên đảo Moskito ngày 7/2/2017./.