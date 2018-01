Ảnh: Cuộc sống khốn khó tại lò than độc hại ở Manila (Philippines)

Một bé gái mặt mũi lấm lem bụi than ngồi theo dõi mẹ của em đóng gói những bao tải than củi. Em nhỏ sợ sệt nấp sau người mẹ khi bắt gặp ống kính của phóng viên. Hai em nhỏ ngồi ăn trên những chiếc lá dừa, xung quanh các em là đống gỗ phế liệu dùng để đốt lấy than củi. Niềm vui nhỏ nhoi của một cô bé. Trẻ em sống ở khu ổ chuột này không được đến trường vì cha mẹ của các em không có đủ tiền trả cho chi phí học hành. Tất cả cùng nhau làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, đóng gói những túi than để kiếm khoảng 192 peso (khoảng 88.000 đồng) mỗi ngày. Bé gái kéo áo để bịt mũi và miệng trong lúc nghỉ ngơi sau khi đã đóng gói được một bao than củi lớn. Những con người sinh sống ở khu ổ chuột này có cách bảo vệ mình rất thô sơ trước khói bụi của việc đốt than. Mặc dù công việc độc hại và thu nhập thấp nhưng những người sinh sống ở khu ổ chuột vẫn tiếp tục đốt than vì đây là nguồn thu nhập duy nhất của họ. Khung cảnh tiêu điều tại khu ổ chuột ở Manila. Công việc đốt than vất vả nhất vẫn do những người đàn ông có sức khỏe đảm nhận. Các em nhỏ làm nhiệm vụ thu nhặt than củi. Cuộc sống của các em ở khu ổ chuột thiếu thốn đủ thứ. Ánh mắt của một bé gái sống tại khu ổ chuột ở thủ đô Manila, Philippines./.

