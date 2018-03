Ảnh: Cuộc sống siêu xa hoa trên du thuyền lớn nhất thế giới

Du thuyền Symphony of the Seas thuộc tập đoàn Royal Caribbean. Chiếc du thuyền này có chiều dài 362m, tổng trọng lượng 228.081 tấn. Trên du thuyền có tổng cộng 2.200 thành viên thủy thủ đoàn. Symphony of the Seas có thể phục vụ tối đa 6.680 hành khách. Robot phục vụ đồ uống tại quầy bar trên du thuyền. Một phần bên trong lòng du thuyền rộng lớn. Hình ảnh chụp từ trên cao xuống một góc du thuyền Symphony of the Seas. Một nữ du khach chơi trò đu dây dọc thân du thuyền. Trên du thuyền Symphony of the Seas có khu vực vui chơi dành riêng cho trẻ em... ... và một bể tạo sóng dành cho du khách chơi lướt ván. Khu vực ẩm thực trên du thuyền với nhiều món ăn tráng miệng đặc sắc. Khu vực sân bóng rổ, bể bơi trên nóc du thuyền Symphony of the Seas. Mô hình du thuyền Symphony of the Seas được trưng bày trong một căn phòng của chính chiếc du thuyền này. Khu vực hành lang rộng mênh mông bên trong du thuyền. Hình ảnh du thuyền Symphony of the Seas nhìn từ bên ngoài. bb9204e50888eba2bf11a587a7951d12/5abee9af/2018_03_28/3YTdQraiYSjBbSukWfg39Q/Sneak_Peak_at_Symphony_of_the_Seas_1.mp4

