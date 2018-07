Ảnh: Cứu hộ người dân Lào ở vùng ngập lụt do vỡ đập thủy điện

Ngày 23/7 đã xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện Xepian-Xe Namnoy ở tây nam Lào. Đập trữ nước này khi đó vẫn đang trong quá trình thi công. Ảnh: AFP. Vụ vỡ đập đã làm nước trong hồ tràn ra gây ngập lụt trên diện rộng ở tỉnh Attapeu. Hơn 1.300 ngôi nhà bị hư hại, hàng ngàn người không có chỗ ở. Ảnh: AP. Các nạn nhân vụ ngập lụt phải leo lên mái nhà để tránh nước lũ và chờ cứu hộ. Ảnh chụp vào ngày 24/7. Ảnh: AP. Các thửa ruộng bị ngập sau khi vỡ đập. Ảnh: Reuters. Lực lượng quân đội Lào huy động trực thăng cứu hộ lũ lụt sau vỡ đập. Ảnh: ABC Laos News. Cảnh ngập lụt ở Attapeu nhìn từ máy bay trên không. Ảnh: Reuters. Xe ô tô tải và xe bán tải tham gia cứu hộ. Ảnh: Reuters. Dân làng sơ tán khỏi nơi ngập lụt. Ảnh: Reuters. Hai chiếc thuyền được ghép lại để giúp người dân vượt sông với dòng nước đục ngầu. Ảnh: Reuters. Một chiếc thuyền cứu hộ với dòng chữ tiếng Việt ở bên thân. Đây có lẽ là thiết bị mà Việt Nam viện trợ cho Lào trước đây. Ảnh: Reuters. Dân làng mang theo đồ đạc khi sơ tán. Ảnh: Reuters. Người dân Lào lội bộ sau khi đã được đưa tới nơi an toàn bằng xuồng. Ảnh: Attapeu. Hỗ trợ người già khi tới nơi an toàn. Ảnh: Attapeu. Một phụ nữ bế theo con mình đang đợi chờ tại một nơi trú ngụ ở thị trấn Paksong, tỉnh Champasak của Lào vào hôm 25/7. Ảnh: AP. Rất đông người dân Lào phải thay đổi chỗ ở, chuyển tới nơi ở tạm như thế này. Ảnh: AFP. Theo thông tin mới nhất, đã tìm thấy được khoảng 18-19 thi thể của nạn nhân thiệt mạng do lũ, trong khi còn hơn 100 người mất tích. Ảnh: AP. Cụ Phon Vuongchonpu và các cháu của mình. Ảnh: AP. Nơi ở tạm của những người mất nhà cửa. Ảnh: Reuters. Một điểm trú tạm bợ khác. Ảnh: Reuters. Ngoài việc gây ra nhiều thương vong, vụ vỡ đập còn làm đảo lộn cuộc sống của rất nhiều người dân ở vùng chịu ảnh hưởng của lũ lụt sau sự cố vỡ đập thủy điện. Ảnh: Reuters. c6a5c07b278054e4d4109e4b7f00f8be/5b5c6901/2018_07_26/1bk6qYJmfyo/vo_dap_thuy_dien_Lao_23__so_tan_72018.mp4

