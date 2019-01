Ảnh: Dàn xe ô tô huyền thoại của cơ quan an ninh Liên Xô và mật vụ Nga

Hình ảnh tái hiện một nhân viên điển hình của cơ quan an ninh huyền thoại thời Liên Xô (KGB) bên một chiếc xe chuyên dụng của cơ quan này. Ban đầu Bộ Nội vụ dùng xe nước ngoài để truy bám các nghi phạm. Nhưng xe nước ngoài tương đối hiếm nên dễ lộ. Chiếc xe GAZ-A ra đời để tạo vỏ bọc bình dân, dễ theo dõi đối tượng. Chiếc xe GAZ-M1 được NKVD (tiền thân của KGB) sử dụng vào năm 1936 để thay cho chiếc GAZ-A. Xe này được sử dụng nhiều để bắt hàng loạt “kẻ thù của nhân dân”. Chiếc GAZ-11-73 có động cơ 6 xy-lanh mạnh mẽ. Vào năm 1956, chiếc GAZ M-20G Pobeda ra đời để đáp ứng nhu cầu của mật vụ Liên Xô về loại xe vừa khỏe, nhanh mà lại trông giản dị để dễ hòa vào đám đông. Phần đầu chiếc GAZ-23 “Volga”. Xe này được thiết kế riêng cho Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô (viết tắt là KGB) và các cơ quan an ninh thuộc khối Warsaw. Chiếc GAZ-24-24 có tốc độ tối đa lên tới 170km/h. Đây từng là một trong những chiếc xe nhanh nhất của chế độ Xô viết. Bên dưới gầm chiếc xe Volga Đen này có 2 ống xả nhập làm một. Xe GAZ-31013 là một trong những chiếc xe cuối cùng của KGB, xuất hiện vào đầu thập niên 1980. Dòng xe này vừa để bám đuôi xe ngoại giao nước ngoài, vừa phục vụ lãnh đạo Xô viết. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) kế nhiệm đã phát triển các xe ô tô đặc chủng như chiếc Falkatus này./.

Hình ảnh tái hiện một nhân viên điển hình của cơ quan an ninh huyền thoại thời Liên Xô (KGB) bên một chiếc xe chuyên dụng của cơ quan này. Ban đầu Bộ Nội vụ dùng xe nước ngoài để truy bám các nghi phạm. Nhưng xe nước ngoài tương đối hiếm nên dễ lộ. Chiếc xe GAZ-A ra đời để tạo vỏ bọc bình dân, dễ theo dõi đối tượng. Chiếc xe GAZ-M1 được NKVD (tiền thân của KGB) sử dụng vào năm 1936 để thay cho chiếc GAZ-A. Xe này được sử dụng nhiều để bắt hàng loạt “kẻ thù của nhân dân”. Chiếc GAZ-11-73 có động cơ 6 xy-lanh mạnh mẽ. Vào năm 1956, chiếc GAZ M-20G Pobeda ra đời để đáp ứng nhu cầu của mật vụ Liên Xô về loại xe vừa khỏe, nhanh mà lại trông giản dị để dễ hòa vào đám đông. Phần đầu chiếc GAZ-23 “Volga”. Xe này được thiết kế riêng cho Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô (viết tắt là KGB) và các cơ quan an ninh thuộc khối Warsaw. Chiếc GAZ-24-24 có tốc độ tối đa lên tới 170km/h. Đây từng là một trong những chiếc xe nhanh nhất của chế độ Xô viết. Bên dưới gầm chiếc xe Volga Đen này có 2 ống xả nhập làm một. Xe GAZ-31013 là một trong những chiếc xe cuối cùng của KGB, xuất hiện vào đầu thập niên 1980. Dòng xe này vừa để bám đuôi xe ngoại giao nước ngoài, vừa phục vụ lãnh đạo Xô viết. FSB) kế nhiệm đã phát triển các xe ô tô đặc chủng như chiếc Falkatus này./. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Cơ quan An ninh Liên bang Nga () kế nhiệm đã phát triển các xeđặc chủng như chiếc Falkatus này./.