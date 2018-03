Ảnh: Học sinh Mỹ phẫn nộ “nổi dậy” chống lại bạo lực súng đạn

Tụ tập bên ngoài trụ sở Quốc hội Mỹ hôm 14/3, các học sinh cấp 3 Mỹ này đấm mạnh tay vào không khí để thể hiện tình đoàn kết trong cuộc biểu tình phản đối bạo lực do súng đạn. Học sinh Leah Zunder giơ tấm biển phản đối tình trạng tự do súng đạn: “Đủ lắm rồi”. Tay trong tay, các học sinh trường trung học Roosevelt, tuần hành về phía Đại học Washington ở Seattle. Các em đã chủ động nghỉ học để tuần hành phản đối bạo lực súng đạn. Học sinh hai trường trung học cùng tiến tới một công viên để tưởng niệm 17 học sinh và nhân viên giáo dục thiệt mạng do bị bắn bằng súng ở Parkland, Florida. “Tôi sẽ là người tiếp theo [bị bắn] à?” Biểu tình bằng hình thức giả nằm chết trên vỉa hè ở Fort Lauderdale, Florida, nhân tròn 1 tháng vụ xả súng vào ngày Lễ Tình yêu 14/2. Các học sinh Mỹ cầm các tầm bìa ghi tên các nạn nhân thiệt mạng do vụ xả súng mới đây ở trường Parkland. Địa điểm là khu đồi Capitol (nơi đặt trụ sở Quốc hội Mỹ). Những người ủng hộ kiểm soát súng dự buổi điều trần của Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ liên quan đến đề xuất lập pháp nhằm nâng cao an toàn tại trường học sau vụ xả súng ở Florida. Một phút mặc niệm. “Mua súng dễ hơn mua giáo dục”. Học sinh giơ biển tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ xả súng ở trường trung học Marjory Stoneman Douglas. Hai tấm biển ở đây lần lượt có nội dung là: NRA (Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ) cướp đi mạng sống; Đừng bắn tôi. Học sinh trường Roosevelt ồ ạt tiến đến Đại học Washington ở Seattle nhằm biểu tình đòi thắt chặt kiểm soát súng. Thống đốc bang New York Andrew M. Cuomo cùng nằm xuống với các sinh viên trong 1 phút giả chết vì bị súng bắn. “NRA, biến đi”. Các em học sinh thả 17 chú bồ câu trắng. Viết chữ lên tay để phản đối bạo lực súng đạn, ủng hộ các nạn nhân của nạn xả súng. Các vị có nghe thấy trẻ em đang gào thét không? “Hãy nhớ lấy 17 nạn nhân”./. 3bed3ae2acee3bc4f4defffcb4b22c4c/5aad6c3e/2018_03_15/1bk6qYJmfyo/hoc_sinh_My_bieu_tinh_phan_doi_sung_dan_143.mp4

